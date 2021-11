México.– Durante la sesión semipresencial de este miércoles, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijaron sus posicionamientos respecto al dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Por Morena, la diputada Laura Imelda Pérez Segura explicó que el presupuesto planteado incluye los recursos necesarios para continuar con el fortalecimiento de un estado de bienestar y congruente con las necesidades de la gente. Consideró que votar en contra es ir en contra del bienestar social, la seguridad y el crecimiento del país.

De la misma bancada, el diputado César Agustín Hernández Pérez apuntó que el presupuesto tiene un aumento de 8.6 por ciento respecto del 2021, prioriza tres rubros fundamentales: programas sociales para el bienestar de la población más vulnerable, estabilidad y solidez en las finanzas públicas y apoyos a proyectos regionales de inversión que detonan el desarrollo social.

Sin sentido de prioridad

Del PAN, el diputado Jorge Romero Herrera señaló que el presupuesto presentado no es que no atienda las necesidades del país, sino que no lo hace con sentido de prioridad; por ello, se presentó un presupuesto alternativo, donde se plantea la reasignación de 2.6 por ciento del gasto. “A nosotros, al igual que ustedes, también nos importa México y queremos ayudar a la gente”.

“Las prioridades son equivocadas porque vienen dictadas desde el Palacio Nacional, aunque digamos que nosotros somos otro Poder independiente. Defenderemos las causas de la gente, porque a quien obedecemos es a los millones de mexicanas y mexicanos que nos pusieron aquí”, dijo.

Más dinero para estados y municipios

El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) estimó que el presupuesto no cumple con los derechos constitucionales de las y los mexicanos; asimismo, no atiende la necesidad de construir y reparar la infraestructura ni los problemas de fondo. Los únicos resultados son una vez más: desigualdad y pobreza.

Planteó hacer un ajuste objetivo para asignar más dinero al fortalecimiento de estados y municipios, lo que permitiría que los recursos lleguen directamente a las poblaciones más alejadas. “Además, es el primer paso para atender una crisis como la de la inseguridad”.

Necesidades de la población

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) señaló que el presupuesto para el 2022 es equilibrado y promueve la recuperación económica del país a través de la creación de más empleos dignos y productivos que fortalece el estado de bienestar. “Respaldamos este presupuesto porque a través de él se busca atender de manera adecuada las necesidades de la gente”.

También del PVEM, el diputado Juan Carlos Natale López manifestó que votar en contra del presupuesto, es no avalar un incremento de más de 100 mil millones de pesos en bienestar para los que menos tienen o de un aumento del medio ambiente en un 25 por ciento histórico para su protección.

Ruta del Plan Nacional de Desarrollo

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) afirmó que este presupuesto va a en la ruta del Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación, primero el bienestar social; segundo, la soberanía energética y, tercero, la seguridad. Detalló que es un presupuesto de los y para los mexicanos de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos, de esos el gasto programable es del 74 por ciento y el no programable de 26 por ciento.

Precisó que le vamos a dedicar la cifra de 3 billones 403 mil 627 millones a la prioridad del mandato del 1 de julio. Al desarrollo económico le vamos a dedicar un billón 577 mil 50 millones de pesos. Enfatizó que el gobierno es de austeridad republicana, “sólo vamos a gastar 438 mil 799 millones de pesos en el gobierno”.

El PEF no representa a los mexicanos

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) sostuvo que una de las mayores atribuciones y facultades que otorga la Constitución a las y los diputados federales, es la de designar, asignar, estudiar, proponer, debatir y votar el PEF y “no vamos a ceder”. Señaló que se dará la discusión y el debate saludable y constructivo en favor de las y los mexicanos.

También de MC, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg indicó que “estamos presenciando un proceso antiparlamentario que va a sentar uno de los precedentes más grotescos y más antidemocráticos de los que tenga memoria este Congreso”. Enfatizó: “me gustaría explicar las correcciones a un gasto que desdeñó la educación, ataca las instituciones democráticas y apuesta por la cruda militarización y los combustibles fósiles”.

Presupuesto inercial

El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro (PRD) señaló que hoy se inicia la discusión de un presupuesto inercial y “esperamos que el oficialismo, el partido en el gobierno, escuche las propuestas que la oposición y en representación de nuestros votantes, hacemos desde la coalición “Va por México”. Dijo que es una obligación que se revise y se modifique el presupuesto de la nación y que se haga de manera muy responsable.

Mencionó que se ha presentado una propuesta de presupuesto alternativo y solicitó que se discuta a la par. Comentó que se van a presentar propuestas para que haya más recursos para las mujeres y estancias infantiles; “queremos más recursos para los municipios, para los estados, y que se deje de centralizar las finanzas de este país”.