Presupuesto de Guerrero deja en la orfandad a víctimas de violencia

Chilpancingo, Guerrero.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se comprometió a combatir la corrupción e impunidad en la entidad y pidió a los ciudadanos su voto de confianza y apoyo.

Este martes, el recién nombrado Comité de Participación realizó la sesión de instalación en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo ante integrantes de organizaciones sociales y cámaras empresariales.

En su intervención la integrante del comité Elizabeth Patrón Osorio dijo que buscan ser un vínculo con la sociedad atendiendo los cuatro ejes de la política nacional anticorrupción: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, fortalecer la interacción sociedad-Estado, e involucrar a la sociedad en el combate a la corrupción.

Sin embargo, adelantó que sin el apoyo de la sociedad el comité no podrá hacer nada ni funcionará. “No podemos hacer nada, si no tenemos el apoyo decidido de la sociedad no va a funcionar, le pedimos un voto de confianza”, dijo.

Pidió a la ciudadanía ayudarlos a identificar los posibles actos de corrupción “pero sobre todo a prevenirlos”.

Por su parte, Brenda Ixchel Romero Méndez destacó que para “lograr un verdadero control y vigilancia” de la gestión gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos, la ciudadanía y organizaciones deben participar.

En su intervención el cuestionado exauditor Ignacio Rendón Ramero señalado de actos de corrupción y nepotismo dijo que México es uno de los países más corruptos por la falta de aplicación de las leyes.

Rendón Ramero fue elegido integrante del Sistema Estatal Anticorrupción pese a las denuncias públicas de actos de corrupción y nepotismo cuando se desempeñó como titular de la Auditoria General del Estado (AGE).

Durante su periodo como titular de la entonces AGE se le relacionó con malos manejos de los recursos financieros, se conoció que era propietario de un yate que mantenía en un lujoso club de Acapulco, y a su salida del órgano fiscalizador se adjudicó un bono de alrededor de 4 millones de pesos por concepto de liquidación.

Sin embargo, dijo que estarán en coordinación con todas las instancias de gobierno, de manera principal con las relacionadas con la fiscalización de los recursos públicos y con las dependencias encargadas de imponer las sanciones administrativas y penales por actos de corrupción.

Al evento asistieron integrantes de la Confederación Pronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Ciudadanos por Municipios Transparentes, Comunidad de Creadores y Emprendedores Revolucionarios, la activista Mariana Reyna Aguilar, entre otros.