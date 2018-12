“Presupuesto del INE alcanza sin lujos ni sueldazos”: Mario Delgado

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que revisando su presupuesto y aplicando medidas de austeridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá cumplir con sus labores.

Entrevistado luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, señaló que el “INE es una institución muy profesional, tuvo un presupuesto muy grande en 2018, porque fue año electoral, entonces parece que el recorte es demasiado brusco”, explicó.

Sin embargo, consideró que el instituto tiene que revisar sus procesos, sus costos y también tener medidas de ahorro, “aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, porque es ya lo que está pidiendo la gente, que se cuiden más los recursos públicos, que no haya desperdicio de los mismos”.

Ante esto, consideró: “Estoy seguro que el INE podrá hacer un ejercicio de revisión de todo su presupuesto y con austeridad salir adelante”.

También precisó que “es tiempo de que los gobernadores, los presidentes municipales, entiendan que debe haber una austeridad republicana, primero se tiene que ver en que se ahorra, que se recorta, donde está el despilfarro, para concentrar los recursos en lo que más impacta en la población”.

“Esta carrera por tener cada vez más recursos y al mismo tiempo acompañarlo de un gran despilfarro ya no se puede, porque nuestro país ya no aguanta eso”, dijo

De manera que la oposición “tiene que entender que hay un nuevo método en la negociación presupuestal, es decir, esto que había ocurrido en los últimos años en torno al ramo 23, pues se acabo”.

Entonces, “ya no se puede ir a negociar en el ramo 23, porque, miren, aun suponiendo que no hubiera nada raro en el ramo 23, que no hubiera ningún acto de corrupción, la verdad es que es muy ineficaz esta distribución de recursos que hubo en los últimos años”.

Indicó que tiene que haber una mejor planeación, “que los proyectos vengan ya en el proyecto de presupuesto original y no que mediante el jaloneo o chantaje político se pretenda tener más recursos”, y adelantó que va a ser un muy buen año para México en materia económica.