PRI pide recurso para fiestas patronales y critica rituales indígenas de AMLO

México.- El diputado Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso, dijo que se solicitó la inclusión de 100 mdp para las celebraciones capitalinas, con el objetivo de fortalecerlas e impulsarlas

La bancada del PRI en el Congreso de la CDMX solicitó la inclusión de 100 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019 para la preservación de festividades y fiestas patronales en la capital del país.

En conferencia de prensa, el diputado Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso, indicó que además es necesario invertir entre 10 y 15 millones de pesos en cada uno de los 329 mercados públicos para su rehabilitación y remodelación.

Algunos de estos recintos son: Contadero, Escandón, Tacuba, 18 de Marzo, Jamaica, La Moderna, Independencia, La Lagunilla, Mixcalco, entre otros. Además en la CDMX se realizan 59 carnavales en nueve alcaldías y más de 400 comparsas.

“En el rubro de festividades patronales en pueblos y barrios originarios de esta gran Ciudad, se les dote de un recurso con el ánimo de fortalecer aquellas festividades que le dan identidad y tradición a las comunidades. Asimismo, impulsar el desarrollo de los carnavales que existen en las diferentes alcaldías”, afirmó.

Sobre la propuesta de asignación de 200 millones de pesos para mercados públicos, el diputado Tonatiuh González afirmó que esta cifra es insuficiente para atender las necesidades de cada uno de los recintos.

“Los 200 millones no es una baja cantidad, pero no abarca a todos los mercados o la mayoría de los mercados que sí requieren un mantenimiento, que son parte fundamental de la Ciudad. Reitero y aclaro: el PRI está a favor de los mercados, no de grandes tiendas de conveniencia, no de cadenas fuertes, inclusive internacionales, que es lo que muchos creían o algunos muy grillos quisieron hacer pensar”, sostuvo.