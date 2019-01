Primer lunes hábil de enero, día en que se piensa más en el divorcio

México, (UPI) .-El actor Kevin Spacey fue procesado el lunes por cargos de agresión sexual en Massachusetts.

El actor de 59 años de edad está acusado de buscar a tientas a un hombre de 18 años en un bar en 2016. A través de su abogado, se declaró inocente en la comparecencia del lunes.

El juez del tribunal de distrito de Nantucket, Thomas Barrett, fijó la próxima fecha de audiencia de Spacey para el 4 de marzo, pero el actor no necesita presentarse en persona para la audiencia. Sin embargo, necesita estar disponible por teléfono, dijo el juez.

Durante la audiencia de 10 minutos, Barrett ordenó a la estrella de Hollywood que no tuviera contacto con su acusador o su familia. Spacey renunció a la lectura de la denuncia penal y no habló.

Un abogado de Spacey, ganador de dos premios Oscar, había dicho previamente que el actor planeaba declararse inocente . Un informe de la policía del estado de Massachusetts dijo que las autoridades tienen evidencia de video en el caso.

La madre de la acusadora, la ex presentadora de noticias de Boston Heather Unruh, presentó la acusación por primera vez en noviembre de 2017 durante una emotiva conferencia de prensa. Luchó contra las lágrimas y describió cómo su hijo conoció a Spacey cuando estaban en un bar en la isla de Nantucket en julio de 2016. Dijo que Spacey le compró alcohol a su hijo, lo emborrachó y lo agredió sexualmente.

La noticia llegó el 24 de diciembre de que Spacey sería acusada de asalto indecente y agresión. Poco después, Spacey publicó un video críptico en Twitter en el que interpretó a su personaje de la Casa de las Tarjetas , Frank Underwood.

“Te conté mis secretos más profundos y oscuros. Te mostré exactamente de lo que son capaces las personas. Te sorprendí con mi honestidad, pero sobre todo te desafié y te hice pensar”, dijo.

Desde las acusaciones iniciales, varios otros hombres han hecho cargos similares de mala conducta. Fue despedido de House of Cards y cortado de All the Money in the World .