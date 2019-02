“Primero México y luego el extranjero”, dice AMLO sobre libre comercio

México.- “Sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional. Primero México y luego el extranjero”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el programa Sembrando Vida en este municipio veracruzano.

Ante habitantes de esta región y acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, se comprometió con los productores de caña de Veracruz a estar pendiente para que cada vez tengan más beneficios y no resulten afectados.

En el evento que se realizó en el parque 21 de Mayo, a un costado de la catedral de la Inmaculada Concepción, en el centro de esta localidad, aclaró que se revisarán los acuerdos que se hicieron con relación a la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar en el país endulzantes que vienen de otras naciones.

El Ejecutivo federal aseguró que le alcanzará el tiempo, los seis años, para concretar sus proyectos, porque no trabaja ocho horas diarias, “estoy trabajando 16 horas diarias y vamos a hacer en seis años, 12, porque no va a haber reelección. Soy partidario del ‘Sufragio efectivo no reelección'”.