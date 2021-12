Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que instruirá al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que se comunique con el periodista Ricardo Ravelo para brindarle protección por la denuncia en redes sociales contra las amenazas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Esto no significa que sea culpable el Gobernador, nada más vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista, y no juzgar por anticipado, no se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias”, acotó.

En la conferencia matutina, López Obrador dijo que si el Gobernador va hacer la denuncia está en su derecho, y también el periodista, en tanto, se le brindará protección.

Consideró que no se puede culpar a nadie sin tener elementos de prueba de seguir un proceso legal, eso es el estado de derecho.

“Pero también tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho que tienen ustedes de ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, derechos conquistados desde hace siglos por el periodismo”, puntualizó.