Quadri fundará partido después de ofender a Guerrero, Oaxaca y Chiapas

México.- El vocero de la Sección 18 de la CNTE, Saturnino Pineda, aseguró que los maestros que bloquean desde hace tres semanas las vías férreas en Michoacán no se van a retirar, pese a los descuentos y despidos por manifestarse que anunció el gobierno estatal, encabezado por Silvano Aureoles.

“No es la primera vez que el gobierno del estado descuenta a los trabajadores por manifestarse por causas justas”, dijo.

“Lamentablemente ya lanzó la amenaza y nos dicen que va a haber despidos que va a haber descuentos, eso no nos intimida, la posición es férrea, es la decisión tomada con anticipación consultada con las bases y ahorita no tenemos la condición de retirarnos de la vías y menos por una amenaza”, afirmó.

Comentó que no se ha avanzado en las negociaciones con el gobierno de Michoacán, pues pese al pago de quincenas, no se ha cumplido “ni un solo punto” de su pliego petitorio, el cual también fue entregado al gobierno federal.

“El estado nos ha pedido negociar incluso las propias tomas, el famoso destensar, pero cuando hemos accedido a este tipo de caprichos las negociaciones son minúsculas o incluso nulas”, comentó.

“Cuando nos instalamos no estábamos pidiendo la quincena; se cubre ese saldo y (el gobernador) pide que nos retiremos cuando la quincena no estaba en juego”, destacó; “no nos intimida y si no hay negociación que resuelva las demandas que el magisterio tiene, no nos vamos a retirar”.