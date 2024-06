Ciudad de México, 2 de junio de 2024.- Desde las 20:00 horas, los ciudadanos pueden acceder al conteo en tiempo real a través del sitio oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

El PREP es esencial para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral, proporcionando información oportuna y precisa sobre los resultados preliminares. Este sistema se actualiza constantemente conforme llegan los datos de las casillas electorales de todo el país.

El PREP es un sistema que provee resultados preliminares de las elecciones federales mediante la captura y publicación de los datos registrados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo.

Estos datos se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) y se publican en tiempo real a través de Internet, proporcionando certeza y oportunidad en la información el mismo día de la jornada electoral. Este mecanismo es contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

El PREP no cuenta votos; en su lugar, captura y publica la información de las actas de escrutinio y cómputo que los funcionarios de casilla registran. Los representantes de los partidos políticos también tienen copias de estas actas, lo que permite cotejar los datos publicados.

Los resultados del PREP son preliminares y tienen carácter informativo, por lo que no son definitivos ni tienen efectos jurídicos.

El PREP no realiza cálculos basados en estimaciones estadísticas o proyecciones, no es una encuesta de salida, y no constituye un conteo rápido.

Este proceso asegura que la ciudadanía esté informada sobre el avance del escrutinio de votos, reforzando la transparencia y confianza en el sistema electoral.