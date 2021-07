Mundo. AP.- Harto del estrés laboral, Guo Jianlong renunció a un trabajo en un periódico en Beijing y se mudó a las montañas del suroeste de China para “quedarse tumbado”.

Guo se unió a un pequeño pero visible puñado de profesionales urbanos chinos que están sacudiendo al gobernante Partido Comunista al rechazar carreras agotadoras por una “vida de bajos deseos”. Eso choca con el mensaje de éxito y consumismo del partido, ya que celebra el centenario de su fundación.

Guo, de 44 años, se convirtió en escritor independiente en Dali, una ciudad de la provincia de Yunnan conocida por su arquitectura tradicional y paisajes pintorescos. Se casó con una mujer que conoció allí.

“El trabajo estuvo bien, pero no me gustó mucho”, dijo Guo. “¿Qué hay de malo en hacer lo tuyo, no solo en mirar el dinero?”

“Lying flat” es un “movimiento de resistencia” a un “ciclo de horror” desde escuelas chinas de alta presión hasta trabajos con horas de trabajo aparentemente interminables, escribió el novelista Liao Zenghu en Caixin, la revista de negocios más importante del país.

“En la sociedad actual, cada uno de nuestros movimientos es monitoreado y cada acción es criticada”, escribió Liao. “¿Hay algún acto más rebelde que simplemente ‘tumbarse en el suelo’?”

No está claro cuántas personas han llegado tan lejos como para dejar sus trabajos o mudarse de las principales ciudades. A juzgar por el abarrotado metro de las horas pico en Beijing y Shanghai, la mayoría de los jóvenes chinos se esfuerzan por conseguir los mejores trabajos que pueden conseguir.

Aún así, el partido gobernante está tratando de desalentar la tendencia. Beijing necesita profesionales capacitados para desarrollar tecnología y otras industrias. La población de China está envejeciendo y el grupo de personas en edad laboral se ha reducido en aproximadamente un 5% desde su pico de 2011.

“La lucha en sí es una especie de felicidad”, dijo en un comentario el diario Southern Daily, publicado por el partido. “Decidir ‘permanecer tumbado’ frente a la presión no solo es injusto sino también vergonzoso”.

La tendencia se hace eco de otras similares en Japón y otros países donde los jóvenes han adoptado estilos de vida antimaterialistas en respuesta a las sombrías perspectivas laborales y la competencia contundente por las reducidas recompensas económicas.

Los datos oficiales muestran que la producción económica de China por persona se duplicó durante la última década, pero muchos se quejan de que las ganancias fueron principalmente para un puñado de magnates y empresas estatales. Los profesionales dicen que sus ingresos no están a la altura de los crecientes costos de vivienda, cuidado de niños y otros.

En una señal de la sensibilidad política del tema, cuatro profesores que fueron citados por la prensa china hablando de “mentira” se negaron a discutirlo con un reportero extranjero.

Otro posible signo de descontento oficial: las camisetas, fundas para móviles y otros productos con temática de “Lie Flat” están desapareciendo de las plataformas de venta online.

Los empleados urbanos se quejan de que las horas de trabajo han aumentado a “9 9 6”, o de 9 am a 9 pm, seis días a la semana.

“Generalmente creemos que la esclavitud ha desaparecido. De hecho, solo se ha adaptado a la nueva era económica ”, dijo una mujer que escribe bajo el nombre de Xia Bingbao, o Summer Hailstones, en el servicio de redes sociales Douban.

Algunos graduados de élite de veintitantos años que deberían tener las mejores perspectivas laborales dicen que están agotados por el “infierno de los exámenes” de la escuela secundaria y la universidad. No ven ningún sentido en hacer más sacrificios.

“Perseguir la fama y la fortuna no me atrae. Estoy tan cansado ”, dijo Zhai Xiangyu, un estudiante de posgrado de 25 años.

Algunos profesionales están acortando sus carreras, lo que elimina su experiencia de la bolsa de trabajo.

Xu Zhunjiong, gerente de recursos humanos en Shanghai, dijo que renunciará a los 45 años, una década antes de la edad mínima legal de jubilación para las mujeres, para mudarse con su esposo nacido en Croacia a su tierra natal.

“Quiero jubilarme temprano. No quiero pelear más”, dijo Xu. “Me voy a otros lugares”.

Miles de personas expresaron su frustración en línea después del anuncio del Partido Comunista en mayo de que se reducirían los límites oficiales de natalidad para permitir que todas las parejas tengan tres hijos en lugar de dos. El partido ha impuesto restricciones de natalidad desde 1980 para frenar el crecimiento de la población, pero le preocupa que China, con una producción económica por persona aún por debajo del promedio mundial, necesita más trabajadores jóvenes.

Minutos después del anuncio, los sitios web se inundaron de quejas de que la medida no ayudó a los padres a hacer frente a los costos del cuidado de los niños, las largas horas de trabajo, las viviendas abarrotadas, la discriminación laboral contra las madres y la necesidad de cuidar a los padres ancianos.

Xia escribe que se mudó a un valle en la provincia de Zhejiang, al sur de Shanghai, para tener una “vida de pocas ganas” después de trabajar en Hong Kong. Ella dijo que a pesar de un trabajo de alto estatus como reportera en inglés, su alquiler devoró el 60% de sus ingresos y no tenía dinero al final de cada mes.

Ella rechaza el argumento de que los jóvenes que “se quedan en plano” están renunciando al éxito económico cuando eso ya está fuera del alcance de muchos en una economía con un abismo cada vez mayor entre una élite adinerada y la mayoría.

“Cuando los recursos se centran cada vez más en las pocas personas a la cabeza y sus familiares, la mano de obra es barata y reemplazable”, escribió en Douban. “¿Es sensato confiar su destino a pequeñas dádivas de otros?”

Xia rechazó una solicitud de entrevista.

Guo, el escritor de Dali, dijo que trabaja más horas como autónomo que en un periódico. Pero él es más feliz y la vida es más cómoda: él y su esposa desayunan en el balcón de su apartamento en el sexto piso con vista a los árboles.

“Mientras pueda seguir escribiendo, estoy muy satisfecho”, dijo Guo. “No me siento sofocado”.

Un puñado que puede permitírselo se retira del trabajo casi por completo.

Una arquitecta de 27 años de Beijing dijo que comenzó a ahorrar cuando era adolescente para lograr la libertad financiera.

“Desde septiembre pasado, cuando vi que todos mis ahorros habían alcanzado los 2 millones (yuanes) ($ 300,000), me acosté”, dijo la mujer, que solo dio el nombre de Nana, en una entrevista en su cuenta de redes sociales.

Nana dijo que rechazó un trabajo que pagaba 20.000 yuanes (3.000 dólares) al mes debido a las largas horas de trabajo y lo que consideraba oportunidades limitadas para la creatividad.

“Quiero estar libre de reglas inflexibles”, dijo Nana. “Quiero viajar y ser feliz”.