Guerrero.- Si votas por Morena no ayudas al presidente. López Obrador ya anunció que pasadas las votaciones abandonará ese partido al que ya corrompieron.

Si votas por Morena tu voto servirá para que experredistas como Beatriz Mojica, chapulines como Jacko Badillo; Ilich Lozano, que tiene 12 años repitiendo en cargos; las “amigas” que Félix impuso en Acapulco para ser diputadas locales, Estrella Bernal, en el distrito 4 y Citlali Calixto en el distrito 3, vivan mejor que tú en los próximos tres años.

Si votas por Morena, condenas a Guerrero a la violencia y las guerras del narcotráfico. Tú ya sabes lo que dicen, que Félix Salgado pertenece a una facción del crimen organizado. Los otros se van a vengar como ya lo han advertido en varias mantas. Además condenas a Guerrero a seis años de corrupción, pues el Toro y su hija tienen muchas deudas qué pagar y lo harán con el presupuesto público. Piensa, no te emociones.

Si votas por Morena, votas por los fracasados de siempre, por lo peor de Guerrero. Si te respetas, pregúntate ¿cuáles han sido los beneficios de haber votado antes por Félix Salgado, por Abelina López, por esos experredistas? ¿Cómo han mejorado tu vida? Llevan 35 años de vivir del presupuesto público sin dar oportunidad a otros. Tú sólo los has visto enriquecerse con tu voto.

¿Si votas por Morena, qué garantías tienes de que vas estar mejor? Hace tres años lo hiciste, ¿acaso es mejor tu vida, tu colonia, tu seguridad, tu salud, la escuela de tus hijos? Acaso Acapulco mejoró, mejoró el turismo, el trabajo. ¿Con el gobierno de Morena en Acapulco se acabó la corrupción o empeoró? ¿Entonces, crees que vale la pena votar por los mismos que traicionaron las expectativas de cambio, de bienestar? ¿Crees que una candidata corrupta será mejor que otra corrupta que ya gobierna? Solo piensa.

Las candidatas y sus honestos padrinos

Si votas por Morena, ¿honestamente tú crees que una muchacha que el padre manipula a su antojo, una muchacha que ha vivido de los trabajos que el padre le ha conseguido por la corrupción, tiene la experiencia para resolver los problemas de Guerrero? ¿Crees que está bien que alguien inexperto llegue a practicar con la vida y el futuro de miles de familias solo porque no pensaste bien?

Si votas por Morena, ¿crees que estás votando por alguna transformación? ¿Ya viste la transformación que hubo en Acapulco donde la alcaldesa Adela Román y sus hermanos se roban el presupuesto y hacen negocios con el gobierno? La única transformación que viste fue la transformación de sus cuentas bancarias. ¿Eso mismo quieres para Guerrero? Félix y su hija gobernaron Acapulco del 2006 al 2008, ¿crees que dejaron mejor ese municipio cuando se fueron? ¿No aprendiste la lección?

Si a pesar de todo esto votas por Morena, no tienes remedio. No te importa tu familia, no te respetas, y no tendrás derecho a quejarte en los próximos años cuando compruebes, como ya muchos lo saben, que si votas por Morena, solo estarás creando una clase política parasitaria y más sinvergüenza y mentirosa que todo lo que has conocido. Son los mismos podridos que tú conoces pero con el agravante de que te quieren engañar metiéndose debajo de la cobija de la decencia de López Obrador. Recuerda, si votas Morena, por la hija de Félix o Abelina, no estás votando por el presidente, estarás votando por los mismos corruptos de siempre.

El presidente abandonará Morena porque se convirtió en un partido de violadores, acosadores, de pornógrafos, de corruptos vinculados al crimen organizado, de mentirosos desalmados y ambiciosos vulgares que solo buscan enriquecerse, que solo buscan cargos públicos.

¿Qué pasa si no votas esta vez por Morena? Tienes la oportunidad de exigir. No estás dando un cheque en blanco a nadie, al contrario, le estás dando el beneficio de la duda, porque tú sabes que siempre se puede cambiar.

¿Qué pasa si no votas esta vez por Morena? Al menos sabes que existe la posibilidad de que todo sea distinto, Ya miles lo han decidido y no pueden estar equivocados. Tu voto tiene un valor agregado porque es un voto razonado, un voto por la experiencia.

¿Qué pasa si no votas esta vez por Morena? Tienes el derecho a exigir, tienes la garantía de que la alianza PRI-PRD ya aprendió de sus errores, hay gente transformada, saben que esta es su última oportunidad política, no son tan estúpidos como para echarla a perder. Quién dice que no se puede cambiar.