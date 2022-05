Trendy.- La reciente polémica que se desató entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y no solo ha dividido opiniones en redes sociales, también ha provocado algunas reacciones en el mundo del espectáculo. Tal fue el caso de Lupillo Rivera, quien enfureció ante cuestionamientos sobre el tema, pero compartió su punto de vista sobre sus controversias con ex parejas.

Durante un encuentro con los medios, el ‘Toro del corrido’ fue abordado sobre los tuits que Christian Nodal lanzó después de que su ex suegra, Belinda Schüll, aplaudió un comentario en redes sociales donde lo llamaron “naco”. Notablemente molesto con la situación, el intérprete del regional mexicano pidió no involucrarlo en un problema que desconoce solo porque tuvo un romance con la artista española cuando ambos formaron parte de La Voz México.

“Ya pasó lo de Belinda, ya pasó lo de Mayeli […] ya pasó lo de Olga Breeskin, ya pasó todo eso, ya supérenlo”, declaró.

El cantante de 50 años argumentó que no puede responder preguntas que no están directamente relacionadas con su vida personal o profesional porque desconoce el tema, además de que no puede explicar por qué Christian Nodal decidió escribir sus controversiales tuits: “Yo puedo responder por mis actos y por mis cosas”.

Pese a que no quiso hablar sobre la polémica entre la actriz y el intérprete de ‘Botella tras botella’, comentó que, desde su perspectiva, cuando una relación amorosa termina lo mejor es quedarse callado para evitar problemas. Por esa razón, aunque su ex parejas den declaraciones públicas sobre él, prefiere no responder y solo les manda sus mejores deseos.

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso hace un hombre de a deberas. Entonces dice uno si las mujeres han hablando cosas malas y todo lo que han dicho de mí yo nada más la bendigo: ‘Dios me las bendiga, Dios me las cuide’ y Dios pone todo sobre la mesa solito”, comentó.

Aunque el intérprete de ‘Grande ligas’ ha estado en el ojo mediático por sus romances en más de una ocasión durante toda su trayectoria, prefiere no hacer declaraciones al respecto sin importar que sus ex novias destapen algunos detalles sobre su relación. Finalmente aseguró que se encuentra muy tranquilo con las experiencias amorosas que ha vivido.

“Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno, yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo trate a las mujeres, yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir yo hice esto porque eso no me hace mejor”, agregó.

Un ejemplo de las declaraciones que sus ex parejas han hecho sobre él ocurrió hace unos días, cuando Mayeli Alonso se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos 2 sobre el romance que su ex esposo tuvo con la intérprete de Luz sin gravedad. Mientras estaba preparando la comida comentó que el tatuaje que Lupillo Rivera se hizo en honor a la española no fue algo particular.

“Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”, señaló.

Pero eso no fue todo, Mayeli aseguró que la actriz de ‘Bienvenidos a Edén’ la buscó casi al final de su noviazgo con Lupillo porque estaba pasando por un mal momento: “Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa… hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque… ese güey es cabrón, ese güey andaba viviendo el momento”, declaró.

Cabe mencionar que Belinda nunca ha hablado públicamente sobre el fugaz romance que habría tenido con el intérprete del regional mexicano meses antes de confirmar su noviazgo con Christian Nodal.

Fuente: Infobae