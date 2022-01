Andrea Ivanova parece haber llevado las cosas a otro nivel, pues se ha sometido a 20 procedimientos estéticos para convertirse en la mujer con los labios más grandes del mundo.

Los rellenos labiales son de los procedimientos estéticos más populares, pues para muchos unos labios carnosos resultan irresistibles, aunque el problema viene cuando se les pasa la mano y el resultado no es el esperado.

En 2018, cuando Andrea tenía 20 años, comenzó a inyectarse porque en su país los labios carnosos son un rasgo de belleza. Al verse al espejo se sintió más bonita con los labios gruesos, así que decidió seguir realizándose este tipo de procedimientos.

En tan sólo dos años, esta chica originaria de Bulgaria, ha cuadruplicado el tamaño original de sus labios, lo cual no le ha salido nada barato. Hasta ahora habría gastado alrededor de 3,200 libras esterlinas (poco más de 95 mil pesos mexicanos).

Después de su última cirugía, esta chica indicó: “Me gustan mucho mis nuevos labios, fue difícil comer después de la inyección y dos o tres días después del procedimiento se vuelve más difícil. No hay restricciones a lo que puedo comer. Amo mis labios. No estoy segura de si son los labios más grandes del mundo, pero creo que son uno de los más grandes”. Dice que no se parece a nadie y no quiere imitar a nadie.