Guerrero.- Ya saliste de la prepa y aún no sabes qué vas a estudiar, no te preocupes, la Universidad Autónoma de Guerrero tiene una amplia oferta educativa de donde podrás escoger de acuerdo a tus necesidades y expectativas, por ejemplo, si eres alguien al que no se le dan bien los números pero te gusta socializar y ayudar a la sociedad o te plano crees que te gusta la política, pues bien, la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública es lo tuyo.

Esta carrera tiene como objetivo desarrollar en el estudiante el potencial que se requiere para insertarse en la gestión pública, como líderes de proyectos en los diversos espacios del gobierno local, estatal y nacional.

Además, les proporciona las herramientas que le permiten analizar y comprender sistemáticamente su entorno y la adecuada aplicación de políticas públicas, dotándoles de una mayor amplitud analítica, para encontrar y proponer alternativas de solución a los distintas problemas sociales identificadas en la entidad.

Los aspirantes a la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, además de las competencias adquiridas en el nivel medio superior, deberán tener: vocación hacia el estudio de las ciencias sociales. Interés por conocer y estudiar a la sociedad políticamente organizada, a través de las estructuras del gobierno.

Vocación por el estudio de la función pública y su administración, en los tres niveles de gobierno. Capacidad para identificar y comprender los procesos históricos, su impacto social y económico. Conocimiento de la metodología de investigación en las ciencias sociales.

Asimismo, capacidad de emitir juicios y razonamientos acordes a las problemáticas del entorno social. Facilidad para expresar y comunicar ideas. Iniciativa y liderazgo para integrarse a equipos de trabajo interdisciplinarios. Interés y motivación por la lectura de textos especializados en ciencia política, derecho, economía, gestión, administración y cultura organizacional.

Los egresados como licenciados en Gobierno y Gestión Pública, tendrán las siguientes características: serán profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la gestión pública.

Podrán elaborar proyectos que fortalezcan el desarrollo sostenible de su entorno. Podrán desempeñarse en actividades administrativas del Estado e instituciones privadas.

Reconocerán el origen de las normas jurídicas vigentes y la correcta aplicación de las normas. Aplicarán el pensamiento económico, a través del estudio de las tendencias de los mercados. Comprenderán las relaciones entre sistemas políticos y democracia con base en las diversas teorías de partidos políticos, y hechos históricos, para una mejor comprensión del entorno.

Asimismo, serán capaces de analizar las políticas públicas y programas de rendición de cuentas, a través de los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno, para generar políticas y estrategias congruentes con la función pública y social del estado mexicano. Diseñará programas para el desempeño eficiente y eficaz de las instancias gubernamentales mediante instrumentos teóricos y metodológicos para la atención a problemáticas políticas, administrativas y económicas, en la administración local y nacional.

Podrán formular proyectos de investigación, de desarrollo y/o productivos, como una fuente de autoempleo. Será capaz de participar en equipos de investigación para difundir los conocimientos sobre gestión y políticas públicas.

Los egresados tienen un amplio campo de trabajo como profesionistas independientes, a través de la gestión pública en el nivel federal, estatal y local, distinguiéndose por su amplio análisis político, en planeación, organización y administración.

Podrán desempeñarse como un líderes eficientes dentro de las administraciones públicas municipales, estatales y federales, organismos gubernamentales y no gubernamentales; partidos políticos; asimismo, podrán desempeñarse como un político profesional, con un amplio conocimiento en ciencia política.

Para más informes checa este link: https://uagro.mx/educacion/ofertaEducativa/LICENCIATURA%20EN%20GOBIERNO%20Y%20GESTI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA.pdf