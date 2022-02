Chilpancingo.- Personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), colocaron sellos de clausura simbólica a los equipos de Radio Universidad, en Chilpancingo, porque no tiene sus permisos en regla para operar.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, el personal de IFT, acompañado de agentes de la Guardia Nacional llegaron al edificio que ocupa dicha emisora, ubicada en la avenida Juárez, e intentaron apagar y llevarse sus equipos.

La acción de las autoridades federales generó una rápida movilización y protesta de trabajadores de diversos medios de comunicación, personal universitario e incluso vecinos, para impedir que la estación fuera cerrada.

Entrevistado en el lugar, el director de Radio Universidad, Víctor Wences Martínez indicó que esta lleva operando de manera ininterrumpida cerca de 40 años.

No obstante, resaltó que a pesar de que es netamente cultural no ha logrado qué el gobierno federal le otorgue los permisos para que pueda transmitir en las frecuencias de AM y FM como lo ha venido haciendo durante estos años.