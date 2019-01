Rápidos y furiosos 7 última película de Paul Walker se estrenó este sábado

México.- En medio de revuelo que vive la gurú del orden y la limpieza, Marie Kondo, debió aclarar la polémica sobre uno de sus mandamientos.

Basta con ver a la japonesa de 34 años en acción para querer salir corriendo a organizar todo en nuestro entorno. Su exitoso show de Netflix Tidying Up with Marie Kondo le ha valido miles de seguidores que incluyen a Gwyneth Paltrow y Jennifer Garner, entre otras celebridades más; no obstante, muchos han criticado uno de sus puntos de vista.

Según ha comentado Marie Kondo, nadie debería de tener más de 30 libros en su casa.

Para los amantes de la lectura y quienes aún defienden el hábito de disfrutar un ejemplar en físico, esto es realmente un sacrilegio.

Ante esto, Kondo decidió aclararlo…

“No se trata de lo que yo piense sobre los libros”, dijo en una reciente entrevista con IndieWire.

Continuó: “Lo que debería preguntarse la gente es qué piensan ellos sobre los libros. Si la idea de que alguien se deshaga de sus libros o de que tenga pocos libros los enfada, entonces eso significa que esa persona adora los libros, y que eso es muy importante en su vida”

Cuando se le cuestionó acerca de si su posición tenía más que ver con el hecho de que en las casas son más pequeñas y la humedad puede dañar los libros, Marie Kondo indicó que no la han entendido bien…

“Creo que no se ha entendido el proceso, que se ha entendido como que yo recomiendo tirar los libros o quemarlos o lo que sea. Siempre recomiendo donarlos, así que eso también forma parte del malentendido, se le ha dado la vuelta a toda la explicación”.

Y tú, ¿cuántos libros tienes en casa?