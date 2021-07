Chilpancingo, Guerrero.- Tras el retorno a Semáforo Epidemiológico Amarillo, este viernes fueron reactivadas las brigadas de concientización, limpieza y desinfección de espacios públicos y de unidades del transporte público en Chilpancingo, para mitigar los contagios de Covid-19.

La jornada inició alrededor de las 11:00 de la mañana de hoy en la avenida Insurgentes, justo frente al mercado central “Baltazar R. Leyva Mancilla”, uno de los puntos con mayor aglomeración y considerado un foco rojo de infección de la capital.

Allí, los trabajadores de la Subsecretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado fumigaron con sanitizante las combis del servicio público local que transitaban por la avenida.

Con un altavoz, otro grupo de empleados pidió a la ciudadanía seguir usando correctamente el cubrebocas, evitar lugares concurridos, guardar la sana distancia, aplicarse gel antibacterial, entre otras medidas sanitarias.

“Recuerda, no dejes descubierta tu nariz, no dejes descubierta tu barbilla, no dejes el cubrebocas mal puesto. Nariz, boca y barbilla bien cubiertas. ¡Póntelo bien!”, se escuchó en los altavoces.

Entrevistado brevemente en el lugar, el encargado de la brigada, Carlos Ramírez González dijo que es importante que quienes ya se vacunaron sigan las disposiciones sanitarias, dado que el biológico no les garantiza que estén inmunizados al 100 por ciento contra el virus del Covid-19.

Anunció que estarán llevando brigadas de concientización en lugares distintos y en todos los sectores sociales, con el propósito de mitigar los contagios que continúan en incremento en Guerrero.

Tan sólo en las últimas 24 horas el estado rompió un nuevo récord de contagios diarios de Covid-19, al reportar 442 en las últimas 24 horas, lo que representa un incremento en la incidencia del 0.9 por ciento con respecto al día anterior, informó la Secretaría de Salud del estado a través de tablas y gráficas que publicó en su página oficial de facebook esta tarde.

La cifra más alta se dio apenas el pasado sábado 17 de julio con 439, pero con los 442 de hoy se rompió esa barrera, con lo que el número de personas infectadas acumuladas rebasó los 47 mil, al haber 47 mil 145, mientras que el de casos activos incrementó a 2 mil 925.

Con este incremento, la entidad suriana retornó a Semáforo Epidemiológico Amarillo el lunes pasado y así se mantendrá hasta el 1 de agosto, según informaron autoridades estatales.