Real Madrid venció 2-0 al Sevilla con goles de Casemiro y Modric

México.-El entrenador del Betis, Quique Setién, ha confirmado que tanto Sidnei como Diego Lainez estarán en la convocatoria para el encuentro de este domingo contra el Girona, una cita que le llega a su equipo muy pocas horas después de lograr el pase a los cuartos de la Copa ante la Real Sociedad, en Anoeta.

Diego Lainez, convocado: “Los entrenamientos que hacemos todos son muy cortos, en espacios reducidos, son de recuperación casi la mayor parte de ellos. Le vemos bien, está en un buen momento de forma, pero nos faltan un poco los argumentos para verle en espacios más grandes. Es posible que pueda debutar mañana, va a entrar en la convocatoria. Dependerá de la valentía que tengamos para ponerle en algún partido en el que sea necesario para aportar al equipo”.

El Girona, un rival duro: “Conviene ganar siempre, todos los partidos, pero ellos estarán pensando lo mismo que nosotros. Es un gran equipo, siempre nos ha comprometido mucho, tiene buenos futbolistas, hace muy bien las cosas y no va a ser fácil. Habrá alternativas porque no es un equipo que se meta atrás y nos va a apretar.

Es un gran equipo y hay que tenerle en cuenta. También aspira a meterse arriba como el Getafe y equipos que quizás no contamos con ellos porque no tienen un gran nombre pero están dando puntualmente un rendimiento espectacular”.Setién, siempre positivo: “Nunca me ha faltado el aire, uno siempre está expuesto a que las cosas que hace que no le gusten a mucha gente, pero la afición del Beis es tan amplia… Lo normal es que yo vea las cosas positivas de la gente que ve las cosas con una perspectiva positiva.