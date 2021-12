México.- En la “Cumbre Académica Internacional: Atención Integral del Paciente Poscovid-19”, diputados y especialistas consideraron importante la rehabilitación de quienes se han enfermado de Covid-19, y destacaron que el autocuidado y seguir las indicaciones que promueven las instituciones de salud, son la llave para evitar contagios, consecuencias y secuelas.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), recordó que la salud es un derecho fundamental de todas las personas; por ello, se lleva a cabo un diagnóstico puntual del sistema de salud del país, para modificar, armonizar y reformar ordenamientos jurídicos que doten de mejor y mayor acceso a todas las personas que habitan la nación, a un sistema público universal, gratuito y de calidad.

En el encuentro en modalidad semipresencial, indicó que en la medida que ha evolucionado la pandemia de Covid-19, la comunidad científica y los políticos comprometidos, sobre todo, legisladoras y legisladores “empezamos a tomar conciencia de que esta pandemia es un gran iceberg”.

Además, comentó, se ha demostrado la efectividad del uso de cubrebocas y del distanciamiento físico, como una estrategia para poder evitar la propagación de la enfermedad, pero genera una contradicción personal, “porque no podemos vivir todo el tiempo encerrados y aislados de la sociedad que tiene que estar produciendo y generando”.

Mencionó que la manera de conducirse en la vida cotidiana, significa cuidarse y estar atentos a las indicaciones que las instituciones de salud promuevan; con ello, se debe garantizar la rehabilitación.

Por ello, consideró necesario que desde los primeros momentos de la enfermedad e incluso antes de padecerla, se den a conocer las indicaciones médicas para poder garantizar que “si la tenemos sepamos cómo controlarla, evitar la propagación y enfrentar los posibles efectos del Covid-19, es decir, pospandemia”.

El diputado Reyes Carmona precisó que la recuperación de la salud de los afectados por Covid-19, será siempre posible con la coordinación y acción mancomunada de los diferentes niveles de atención de la salud y con la participación de la sociedad.

La Comisión de Salud, precisó, estableció comunicación permanente con la Academia Mexicana de Cirugía y la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, con el fin de trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones en favor de los pacientes que requieran de la atención médica integral, basadas en la evidencia científica y a la altura de las mejoras que hoy se presentan en el mundo.

Apoyar en temas prioritarios

Graciela Báez Ricárdez, secretaria General de la Cámara de Cámara de Diputados, informó que es responsabilidad de la secretaría dar el apoyo necesario para todo el trabajo legislativo y para las actividades que se organizan, principalmente, con temas que son prioritarios como es la atención de los pacientes poscovid.

Indicó que el próximo lunes, por medio de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, se dará a conocer el relanzamiento del sitio Web de la Cámara de Diputados, el cual no se había tocado en 16 años y el cuál incluye un micrositio denominado “Portal Ciudadano”, cuya intención es comunicar a la ciudadanía en general en un lenguaje sencillo, qué es la Cámara de Diputados, qué hace, cuál es la labor y en qué consiste el trabajo legislativo.

Participación humanista

Felipe Cruz Vega, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, refirió que el personal médico ha tenido una participación honrosa, digna y humanista durante todo el periodo de pandemia, y agregó que desean aportar sólidas bases por el bien de la salud de todos los connacionales.

“Agradecemos la invitación y nos ponemos a sus órdenes bajo nuestro marco legal para que la Academia, como consultor, participe en los temas en que ustedes consideren que podemos aportar a su quehacer legislativo”, subrayó.

Ómicrom

Javier Dávila Torres, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, dijo que poco se sabe de Ómicrom, la nueva variante del Covid-19, “bien a bien hoy no sabemos si es más contagiosa, con menor letalidad, o menor letalidad siempre y cuando estemos vacunados, o a lo mejor, sí muy contagiosa y también muy letal. Todavía está en estudios alrededor del mundo en los principales centros de investigación científica”.

Consideró que el autocuidado de la salud y la educación médica continua son la llave para evitar contagios, consecuencias y secuelas. “La educación médica a todo el equipo multidisciplinario de salud de todas las especialidades son la piedra angular para tener un mejor impacto en la mejora de la práctica médica y de la atención. Sin ella nos exponemos a que el impacto en la calidad de los procedimientos que realizamos no sea lo mejor”.

Rebeca Herrera Flores, presidenta de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación AC, dijo que la pandemia de Covid-19 es mundial, y los primeros casos fueron identificados en diciembre del 2019 en China, al reportarse “casos de un grupo de personas con un tipo de neumonía desconocida hasta entonces”.

Comentó que, al 1 de octubre de 2021, se ha informado de más de 235 millones de casos en el mundo, en 258 países y territorios, y el número de fallecidos ha alcanzado 4 millones 805 mil 881. La Organización Mundial de la Salud la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó que había 4 mil 291 muertos y 118 mil casos en 114 países, y para octubre de 2020 estimaba que al menos el 10 por ciento de la población en el mundo ya se había contagiado.

De la Academia Mexicana de Cirugía, Juan Manuel Guzmán González, comentó que se está abordando un tema extraordinariamente importante en estos tiempos. “En todos lados estamos trabajando en favor de las personas que sufrieron este terrible padecimiento de Covid-19, para que tengan otra esperanza de vida”.

Temas de la cumbre

En la cumbre en modalidad semipresencial, se abordaron los temas: “Rehabilitación del Paciente con Covid-19 en la Etapa Aguda: Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización”, y “Rehabilitación del Paciente con Covid-19 en la Etapa Subaguda: Del Hospital a su casa y etapa ambulatoria”.

También, “Estado actual de la Pandemia Covid-19 en Argentina, en Brasil y en Chile”, “Alteraciones tardías del paciente Poscovid-19”, “Recomendaciones de la OMS en Pacientes Covid-19”, y “Prescripción de Programa de Ejercicio en Pacientes Poscovid-19”.

Participaron, Susana Galicia Amor, jefa del Servicio de Rehabilitación Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); Martha Janeth Espinosa Mejía, secretaria de Salud del estado de Colima; Verónica S. Matassa, presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación.

Linamara Rizzo Battistella, expresidenta de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación y de la Sociedad Brasileira de Medicina Física y Rehabilitación; Carolina Rivera Rivera, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación; Alberto Esquenazi, expresidente de American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation; Marta Imamura, expresidente de International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) y Walter Frontera, expresidente de la misma ISPRM y editor en jefe de American Journal of physical Medicina and Rehabilitation.