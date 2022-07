Trendy.- Jawy Méndez regresa a la soltería, así como lo lees, el famoso integrante de Acapulco Shore confirmó que se encuentra sin novia por el momento y que todo parece indicar que así permanecerá por un buen rato.

Y es que cabe recordar que Jawy, hace unas semanas ya presumía su nueva relación amorosa con una mujer llamada Andrea y todo parecía ir bien entre ellos, pero ahora ella no quiere ni verlo.

¿Qué pasó?

Fue por medio de un live en sus redes sociales que Jawy Méndez compartió con sus seguidores que regresó a la soltería, esto luego de grabar la nueva temporada de Acapulco Shore.

Y es que pese a que Jawy había dicho que no haría más otra temporada del reality show que lo catapultó a la fama, “el casanova” como también es conocido regresó para limar asperezas con sus ex compañeros.

Antes de irse a la grabación de este programa, Jawy advirtió a su entonces novia que podrían mandarle muchas fotos o videos malintencionados pero le pedía una oportunidad para aclararle lo que había sucedido a su regreso, pero esto no ocurrió así pues la ahora ex novia del reguetonero no quiere ni verlo.

“Estoy soltero y creo que esta vez así me voy a quedar por que no puedo comunicarme con ella ni nada, parte de que no este con ella es que la gente se metió mucho, osea le mandan fotos, videos de que estoy con una niña y pues wey yo sería el primero en decirle la cague perdoname y yo antes de irme le dije: ‘bebe te van a llegar miles de videos, miles de fotos no creas en eso, dame una oportunidad de yo decirte que pasó’, entonces esa oportunidad no sucedió, cuando salga la temporada tocará…” dijo Jawy Méndez respecto a su relación amorosa

¿Regresará con Manelyk?

Pese a que Jawy y Mane se encuentran solteros en estos momentos, la bella ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” ha revelado en varias ocasiones que ya no desea regresar con su ex novio pues le fue infiel en varias ocasiones, además no existe una buena relación entre ellos.

Además Mane asegura que se encuentra feliz en su soltería y aunque muchos ya la relacionaban con el actor Carlos Speitzer, lo cierto es que aunque hubo química y atracción la chica reality dejó claro que por el momento no quería una relación.

Fuente: El Heraldo