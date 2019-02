Rechazados por Trump, iraníes buscan un futuro en Austria

México.-Este jueves los termómetros siguieron marcando mínimas temperaturas en Estados Unidos, como la víspera, y las zonas más afectadas por la ola de frío extremo son Chicago, Minneapolis y Detroit, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de la región afectada mantienen su recomendación a la población de no salir de sus casas, ni conducir, mientras las escuelas, oficinas y negocios permanecen cerrados y los vuelos cancelados.

De acuerdo con imágenes que han dado la vuelta al mundo, esta gélida semana ha paralizado a las principales ciudades de la región, donde el agua se convierte en hielo en segundos, la ropa y las personas se congelan por estar solo unos minutos al aire libre.

El frío afecta a más de la mitad del país, lo que se traduce en unos 216 millones de personas que están experimentando temperaturas por debajo de los cero grados.

El fenómeno climático que ha causado este frío extremo es el vórtice polar, que normalmente están presentes en los dos polos de la Tierra.

Se trata de una gran masa de aire frío y de bajas presiones que se ubican en la tropósfera (capa de la atmósfera hasta los 12 kilómetros de altura) y la estratósfera (entre 12 y 15 kilómetros de altura) y que giran a diferentes velocidades sobre polo norte y polo sur. Debido a las diferentes velocidades el aire frío y denso se mantiene sobre los polos.

Update: it’s still cold in Chicago 🥶

Watch how fast this water freezes on the glass pic.twitter.com/mvznbSEpmZ

— UPROXX (@UPROXX) January 31, 2019