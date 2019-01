Recomendaciones para evitar que te gane el antojo

México.-No necesitas ser un experto en arte para conocer a Frida Kahlo. Además de sus poderosas pinturas, que se inspiraron en el trauma que rodea a un aborto involuntario y su discapacidad, también es conocida por su estilo vivaz y extravagante. Su afición por llevar joyas opulentas, ropa tradicional bordada y flores en su cabello la han convertido en un icono, tanto de la moda como del arte.

En 2004, cientos de artículos personales, incluyendo fotografías, cartas y ropa, fueron descubiertos en el baño de su antigua casa, la Casa Azul, después de que su esposo Diego Rivera había exigido que fueran encerrados después de su muerte.

“Lo que esperamos es que la exposición ofrezca una comprensión más matizada de su vida”, dice Claire Wilcox, durante la instalación de esta innovadora exposición. “La mayoría de la gente conoce a Frida como un icono y una imagen bidimensional. Este espectáculo le da vida. Vemos su persona. Mi co-curador Circe Henestrosa dice: “Nunca estarás tan cerca de Frida como en esta exposición”.

Un foco central del espectáculo es, sin lugar a dudas, artículos del vestuario de Frida, que arrojan luz sobre su personaje. “A lo largo de la década de 1930, vemos que la apariencia de Frida se vuelve más y más elaborada”, dice Wilcox. “Ella está adoptando la ropa del istmo de Tehuantepec. “En las fotografías tomadas por Nickolas Muray, vemos los colores y la naturaleza llamativa de Frida que llegó a su pleno florecimiento a fines de los años treinta”.

Aquí, Wilcox comparte algunas de las exhibiciones que hay que ver en el espectáculo.

Caja de costura de Frida

“Es una caja de costura como la caja de costura de cualquiera. Es muy familiar para aquellos de nosotros que nos gusta la costura y, sin embargo, es tan conmovedor porque era de ella. Sabemos que le gustaba coser; cosió monogramas de ella y las iniciales de [Diego] Rivera [su esposo] en la ropa de cama.

Ella era conocida por hacer agujeros en su ropa. Ella cosió campanas en el fondo de su enagua. Ella era alguien que era muy adepta y dextra. Todo lo que ella hizo, lo hizo con mucho cuidado y precisión. La caja de costura es un recordatorio realmente encantador de una vida vivida y de la normalidad. Ella se enorgullecía de mantener una casa bonita, por lo que la costura sería parte de esta domesticidad. Es una parte de Frida de la que no escuchamos mucho y por eso es tan emocionante tener la caja de costura en la exhibición “.

Pierna protésica de Frida

“La pierna derecha de Frida fue amputada en 1953 porque desarrolló gangrena. Fue un momento muy difícil para ella, y la pierna protésica que debe haber hecho especialmente para ella está vestida con una hermosa bota con cordones de cuero rojo.

Ella tenía la misma bota para su pierna izquierda. Es un objeto extrañamente alegre a pesar de que surgió de circunstancias terribles. Pero creo que refleja la actitud de Frida Kahlo hacia sus discapacidades: no iba a ser definida por ellas y no buscaba la compasión. La pierna es un objeto altamente simbólico y muy importante en la exposición. También, en cierto modo, representa tristemente el principio del fin para ella porque nunca se recuperó de la amputación, tanto física como psicológicamente “.

Huipil y falda de Frida

“Gran parte de la ropa de Frida estaba bien gastada, cubierta de manchas y salpicaduras de pintura, este era su vestuario cotidiano. La vestimenta mexicana que usaba siempre se separaba; ella nunca usaba vestidos Ella usaría el huipil , una túnica cuadrada que se coloca sobre la cabeza y no tiene ataduras; faldas de cuerpo entero y luego el tercer elemento sería un chal, el rebozo, que ella usaría de varias maneras diferentes. Su vestuario estaba lleno de estas tres piezas, que eran intercambiables.

Ella no tenía miedo de mezclar patrones y colores. Una de las alegrías de su vestuario es que obtienes una hermosa y vibrante falda de Wahaca, que se lleva con una blusa bordada de Puebla, y tal vez un cinturón de Guatemala. Ella estaba construyendo su look a partir de estos diferentes elementos. No solo era funcional en términos de ocultar sus discapacidades; también fue político porque se vestía con ropa no europea, era un rechazo del estilo europeo “.

Collar de Matilde Poulat

“Frida llevaba joyas vintage, baratas y caras. Maltide Poulat fue un importante diseñador de joyas. Estudió Bellas Artes en la Academia de San Carlos con Diego Rivera y fue amiga de la familia. Ha sido genial identificar las diferentes piezas de joyería y cómo Frida las combinó. El collar Poulat es una pieza realmente compleja.