Cuernavaca, Morelos.-El candidato de la Coalición conformada por Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza a la Alcaldía de Cuernavaca, Jorge Argüelles, reconoció su derrota en la contienda.

“En lo personal creo que en las derrotas hay que ser humildes y en las victorias hay que ser generosos, por ello, cuando el tiempo llegué, todos deberemos apoyar a esa persona para que pueda cumplir los objetivos planteados y prometidos y, si lo considera, estará siempre con la mano extendida para mi ciudad y para él”, dijo.

En conferencia de prensa el diputado federal del PES, expresó que como un acto de responsabilidad decidió fijar su postura respecto a los resultados de la contienda.

“En cuanto a la preferencia electoral la ciudadanía salió a emitir el voto, seguimos como aún la autoridad no ha pronunciado este proceso como concluyente, pero bueno, las tendencias ahí están y hay que ser siempre muy responsable, muy prudente, muy ético y en el afán de que a la ciudad le vaya bien creo que es bueno hacer un pronunciamiento, lo consideré sano y como lo digo, en las victorias hay que ser generoso y en las derrotas hay que ser humilde.

“Yo no voy a fastidiar al ganador, si puedo voy a ver cómo le ayudo para que las cosas vayan bien para la ciudad; si está en mis manos abonar del proyecto ganador, siempre tendrá mi mano extendida para hacerlo, si no, no soy llamado, no soy tomado en cuenta en los planteamientos que yo haga, desde donde yo esté seguiré abonando, hoy lo hago como diputado federal, lo hago como miembro de la Comisión Permanente”, dijo.

El candidato agradeció a las personas que votaron por él.

Agradezco a todas las personas que se manifestaron a favor de nuestro movimiento, gracias por creer en un servidor, gracias por considerarme digno de su confianza, y a quienes votaron por otra alternativa mi reconocimiento por participar, de corazón les digo que Jorge Argüelles es lo que ven, no soy de momentos, soy permanente”, dijo.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, hsta el corte de las 18:30 horas, con el 100 por ciento de las actas capturadas, Jorge Argüelles recibió 29 mil 13 votos a su favor, equivalente al 23.6 por ciento de los sufragios, mientras que el abogado José Luis Urióstegui, candidato el PAN y PSD, suma38 mil 554 votos, lo que equivale al 31.4 por ciento de los sufragios.