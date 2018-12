Rector de UAM ve bueno que AMLO rectifique presupuesto a universidades

México.- Eduardo Peñalosa, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), calificó como bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya asumido como un error el recorte presupuestal a universidades y que lo vaya a analizar.

“Nos da gusto que haya reconocimiento de este error y se esté rectificando, no sé cuál será la decisión, pero me gusta que se haya reconocido (…) Me da gusto poder creer en él y esto que dijo hoy (que fue un error), fue enfático y quiero pensar que así será”, dijo.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Peñalosa se dijo preocupado por el posible recorte a universidades, por lo que se reunieron con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Fue una reunión muy buena, los que estamos a cargo de alguna área de Anuies estuvimos presentando la forma en cómo esto nos afecta como universidades y después de esto, los diputados se manifestaron en favor de nosotros, de las universidades”, detalló.

El rector de la UAM explicó que están pidiendo que se les otorgue el mismo presupuesto que se les asignó en 2018 más la inflación y que están trabajando en un plan de austeridad para ajustar gastos internos.

“Si nos dan lo de 2018 más la inflación, no hemos tenido aumentos sustanciales en los últimos cinco años, estamos de capa caída en términos de infraestructura, que requiere de un apoyo. Estamos instrumentando un plan de austeridad, pero nos gustaría tener lo que teníamos en 2018”, recalcó.