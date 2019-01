Recurso para cafeticultores de Guerrero se atora en la burocracia

México.- En la Ciudad de México, el muy mencionado dicho: “Pues vete en taxi” ante los empujones cotidianos para poder subir en alguno de los tres primeros convoys del Metro entre las 7:00 y 9:00 horas, podría ser una utopía, porque hasta los vehículos de alquiler están ocupados haciendo fila en las gasolinerías.

“Desde ayer ya no había tanto tráfico”, comenta Irene S., quien de manera usual viaja en automóvil, pero este día tuvo la peregrina idea de ir al trabajo en Metro, no quiere hacer enormes filas para abastecerse del energético, tampoco imaginaba que subir a un vagón y salir ilesa sería tan complicado.

Ella, prefiere utilizar la poca gasolina que le queda para llevar a sus hijos a la escuela que está cerca de su casa para luego moverse en el Metro, aunque acostumbrada a la vida en automóvil, se manifestó sorprendida ante la enorme cantidad de gente que había desde las siete de la mañana en los andenes de la estación Deportivo 18 de Marzo, del Metro, con dirección a Universidad.

Lourdes C. es una de las más de cinco millones de personas que utilizan cada día este medio de transporte, como cualquier chilanga que se jacta de serlo, sabe bien la manera de subir y bajar en las llamadas horas pico sin un solo rasguño.

Las peleas entre las mujeres por un lugar en el vagón o por cualquier cosa son para ella “el pan de cada día”, pero en estos últimos días ha notado un incremento en el número de personas que utilizan este transporte público.

Ella se desplaza por la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, en un día normal sabe que tendrá que esperar un promedio de tres trenes para subir, a veces tiene suerte y puede ingresar al primero o incluso, al segundo. Ahora sabe que no subirá tan pronto como esperaba, aun con toda la trayectoria de viajera en el Metro, “creo que algunos de los que usan carro les dio mucha angustia y andan por aquí”.

Sin perder de vista el andén y todo el movimiento humano, explicó que al principio de esta semana estuvo un poco más vacío que de lo normal, aunque sí desde este miércoles y jueves notó un incremento de personas, “no me agüito”, dijo con sonrisa resignada al señalar que a ella no le queda de otra más que recorrer de buena gana la famosa “línea verde”.

Carlos J. señala que él no ha tenido problema porque aborda la Línea 2 del Metro desde las cinco de la mañana, por lo que no ha notado diferencia, lo que sí se le ha complicado es encontrar transporte público como taxis o microbuses “sí he notado diferencia, Uber sale más caro y además no es tan numeroso como en otros días”.

Nallely M. utiliza a diario la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, transborda en Tacubaya para ir al Metro Patriotismo, ella si notó un aumento de personas en los andenes, “hay un montón de gente, ayer me tardé tres trenes para subir”, incluso que salió más tarde del trabajo para evitar la espera “pero estuvo igual de lleno”.

En las calles igual, dijo al señalar que sí nota que los microbuses pasan menos veces y todos vienen bien llenos, aún cuando normalmente viaja en transporte colectivo comentó con culpa: “Ojalá los que tienen carro ya tengan gasolina porque acá nomás vienen a ocupar espacio”.