México.– La oposición en el Senado de la República se lo dijo muy claro a la secretaria de Energía, Rocío Nahle: “no va a pasar”, la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria compareció ante la Comisión del Senado, donde la priísta Claudia Ruiz Massieu, le dijo: “con todo respeto, pero también convicción, le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado de la República, no va a pasar”.

La legisladora le dijo a Nahle que si el gobierno quiere hablar sobre una política energética para que México crezca para que se garanticen las necesidades de hoy y del futuro a un medio ambiente sano, el PRI está abierto a dialogar.

Por su parte, el senador Julen Rementería aseguró que se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país.

“Hay que decirle a la gente la verdad porque hemos dicho muchas cosas. Que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado; que el precio del gas se va a mantener y no se mantenido; que tantas cosas que se han contado que al final, pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad”, señaló.

Además, afirmó que es falso que la soberanía nacional esté en juego si no se aprueba esta nueva reforma energética, pues en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido prácticamente todo está concesionado, todo lo puede hacer la industria privada, y sólo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz.

“Y, por ejemplo, ¿Alemania tiene algún problema de soberanía, Argentina, Estados Unidos, Chile? No es cierto, entonces es un falso debate. La generación de la energía no tiene que ver con la soberanía”, sostuvo. (Fuente: El Universal)