“Regalaban gasolina y mis sobrinas corrieron a recogerla”, relata una mujer

Cuernavaca, Morelos.- La Guardia Nacional es un mecanismo jurídico que incluirá la participación de las Fuerzas Armadas temporalmente, aseguró de visita en Morelos el senador Ricardo Monreal.

Además insistió en que este plan no busca militarizar la seguridad pública en el país, pues el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil.

“La estrategia que está diseñando el presidente de la República no es militarizar, el mando será civil dado que que el presidente de la República es civil y es el comandante supremo de las fuerzas armadas y la organización y operación de la Guardia Nacional, de aprobarse en el Congreso de la Unión y en el Constituyente permanente será mando civil, será bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Es un mecanismo jurídico temporal, temporal en el sentido de la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Marina para colaborar con la seguridad pública, pero la idea es que la Guardia Nacional se convierta en un ente civil permanente después de esta colaboración temporal de las Fuerzas Armadas y de la Marina”, dijo.

En un restaurante del centro de Cuernavaca, Monreal ofreció una conferencia de prensa acompañado por la senadora Lucía Meza; el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el Alcalde de la ciudad, Antonio Villalobos Adán y Keyla Figueroa Evaristo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local.

El coordinador de los senadores de Morena también adelantó que antes de que concluya la semana el recién nombrado Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, podría acudir al Senado a comparecer junto con los titulares de la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública.

“Va a ser más pronto de lo que muchos pensarían, el Fiscal General de la Nación, nombrado apenas hace cuatro días por mayoría calificada en el Senado, puede regresar al Senado a comparecer el próximo jueves o viernes si hoy se prueba en comisiones su comparecencia, por vez primera irá el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y por vez primera el Fiscal General de la Nación para este tema de la Guardia Nacional, escuchar su opinión y escuchar sus comentarios ante de dictaminar la Guardia Nacional.

“La idea de la comparecencia de cuatro funcionarios públicos que tienen que ver con seguridad pública, es probable que comparezcan jueves o viernes al Senado de la República, a las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el Fiscal General de la Nación y el Secretario de Seguridad Pública”, informó.

Sobre el mismo tema Monreal dijo que le parece ofensivo que comparen la estrategia en materia de seguridad pública de López Obrador con la implementada por los anteriores presidentes de la República.

“Me parece ofensivo que comparen la estrategia de Andrés con gobiernos pasados porque lo que está planteando Andrés Manuel es el 20 por ciento vía Guardia Nacional y el 80 por ciento vía programas sociales, desarrollo, política, educación, salud y empleo, ésa es la diferencia que en el pasado era solo fuerza coercitiva, era solo control coercitivo, era solo la guerra contra la guerra, violencia contra violencia y ahora lo que ha planteado el Presidente de la República es el 20 por ciento guardia nacional, contención de delitos, persecución de delitos y el 80 por ciento atacar las causas”, expresó.

Durante la conferencia de prensa el Senador manifestó su respaldo al Gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ha sostenido diferencias políticas tanto con el Edil de Cuernavaca, como con un grupo de 15 diputados del Congreso de Morelos.

“Venimos a decirles que en el Senado respaldamos al Gobernador, que intentamos construir acuerdos, que es importante estar juntos, que no vale la diferencia ni la división, que vamos a intentar caminar porque Morelos necesita la unidad y porque tenemos una clara visión de que el gobernador es una gente limpia, es una gente incorruptible y que tiene una voluntad férrea de resolver los problemas más importantes de la entidad.

“Sé que hay problemas, como en todas partes, yo fui gobernador de una entidad federativa hace muchos años, más de 20 años, y entiendo la labor tan difícil a la que se enfrenta uno en momentos de alternancia política, pero él tiene toda la confianza del presidente de la República y tiene toda la confianza del Senado de la República, así es que intentaremos construir juntos acuerdos para que se beneficie”, dijo.

Incluso Monreal envió un mensaje a los diputados del CONgreso de Morelos, quienes se negaron a aprobar el Paquete Económico 2019 presentado por el gobierno de Blanco.

“Vamos a platicar con ellos, hoy los voy a ver más tarde, se va a resolver, van a ver, se va a resolver, la gente en la Cámara de Diputados es muy sensata, los diputados de Morena, del PT, del PES, de la Coalición son sensatos y no les mueven intereses personales o faccioso, van a ver, espero que se reconduzca y se pueda llegar a una solución.

“La prioridad es el diálogo, diálogo, diálogo, no cansarse y no confrontarse, no polarizar y eso es lo que me parece más importante en la vida pública, en la vida política, entonces yo hago votos porque el reencuentro en Morelos sea el punto de partida para el progreso de Morelos, estoy convencido de eso”, dijo.