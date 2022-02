Trendy.- La actriz mexicana, Regina Blandón ha destacado a lo largo de su trayectoria, por ser una álgida promotora de las causas sociales como su apoyo a la comunidad LGBTQ+, en favor de la despenalización del aborto y al uso del lenguaje inclusivo. Debido a esto, diversos usuarios en redes sociales la han criticado, a lo que la intérprete defendió sus ideales.

Debido a los constantes ataques recibidos, la joven intérprete se pronunció, en un encuentro con varios medios de comunicación, sobre la censura que ha recibido en las plataformas sociales y sobre la valía para poder expresar su opinión, las declaraciones fueron retomadas por el programa de espectáculos De primera mano.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro; seguir trabajando hacia ese lugar, porque puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una crítica a eso. Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, comentó la actriz de 31 años.

Ante las cámaras del programa vespertino de Imagen Televisión, la famosa intérprete mexicana agradeció a sus seguidores que le permiten tener una cuenta más robusta para así llegar a una audiencia más grande y que le dan la oportunidad de opinar sin ninguna crítica.

“Por suerte tengo la plataforma para llegar a más gente, entonces la gente que tiene tiempo en sus manos y lo emplea para criticar a alguien más, es bastante triste. Mejor hay que informarnos, que es básico, tenemos en la punta de los dedos la información”, dijo.

Al concluir su intervención, la intérprete que dio vida a Bibi, por 10 años a lado de Eugenio Derbez y Consuelo Duval en La familia P. Luche, enfatizó que ella trata de no imponer ninguno de sus pensamientos, y que, al contrario de lo que opinan solo trata de dar una visión diferente para que la gente se interese en el tema.

“Puede ser un debate yo ni tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero procuro hablar de cosas que me importan y que siento que… si que tengo la suerte de llegar a más gente allá afuera”, concluyó Regina Blandón.

Más adelante, los conductores del programa recordaron la ocasión en que la actriz fue blanco de críticas en Twitter a finales del 2021. Y es que esta no es la primera vez que la actriz que participó en Mirreyes vs Godínez (2019) trata de defender sus pensamientos.

Una de las situaciones más polémicas que vivió la actriz fue durante enero del 2021, cuando Blandón estuvo en el ojo del huracán porque aseguró que Bibi, su personaje en La Familia P Luche, no era una mujer provida. La controversia comenzó cuando un usuario le preguntó su opinión respecto al punto de vista que tendría su personificación sobre el tema.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa. Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, escribió.

Por otro lado, en agosto del 2021, la actriz nuevamente se posicionó como tendencia en redes sociales cuando reafirmó su apoyo por el respeto de los pronombres de cada persona y alzó la voz para dar argumentos a favor de las personas no binarias y al uso del lenguaje inclusivo.

“En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, tuiteó la actriz que cuenta con poco más de 70 mil seguidores. Al final y como era de esperarse, la actriz de 31 años fue el blanco de ataques de algunos haters, quienes le expresaron que estaba “contribuyendo a deformar el lenguaje”.

