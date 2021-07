Chilpancingo, Guerrero.- El pasado 13 de julio fue publicada la convocatoria para elegir próximo rector (a) de la de la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual fue aprobada por el Consejo Universitario.

La recepción de documentos de los aspirantes a rector(a) será exclusivamente a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 horas del día 19 de agosto del 2021. Mientras que la Comisión Electoral publicará el 20 de ese mismo mes, los nombres de los candidatos que quedaron legalmente registrados.

En dicha sesión de Consejo se destacó que poco más de 90 mil universitarios —alumnos, trabajadores y maestros— podrán votar de manera presencial y en línea el martes 14 de septiembre, día en que serán las votaciones.

La Comisión Electoral del CU publicó en su portal de internet la convocatoria para la elección de rector que cubrirá el periodo 2021-2025, en la que se establece que quien desee participar en este proceso interno deberá acreditar el reconocimiento y aval de al menos 25 consejeros universitarios.

Se indica que las votaciones se realizarán el próximo 14 de septiembre del 2021 de manera mixta (presencial y virtual) a partir de las 8:00 horas; de manera virtual, los electores emitirán sus sufragios de forma electrónica a través de la plataforma oficial www.votacionesuagro.mx y se deberá hacer un previo registro de los votantes del 13 de agosto al 12 de septiembre.

Mientras que en la modalidad presencial, podrán emitir su voto acudiendo a la Unidad Académica de adscripción, cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria pertinentes.

La Comisión Electoral informó que el rector es la autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante legal y presidente del H. Consejo Universitario. “Será electo democráticamente mediante un proceso amplio, participativo y transparente de la Comunidad Universitaria”.

Entre los requisitos para ocupar el cargo de rector son: ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ser menor de setenta años en el momento de la elección; ser mayor de treinta y cinco años, en el momento de la elección; poseer méritos académicos relevantes; ser de honorabilidad reconocida, no haber causado daños al patrimonio de la Universidad ni tener antecedentes penales por delitos dolosos; no estar desempeñando cargos de elección popular, de confianza o designación en los gobiernos federal, estatal, municipal o en la universidad, no ser ministro de culto o dirigente de algún partido político, y presentar carta compromiso de exclusividad.

En los requisitos específicos están el poseer título de licenciatura y grado de maestría o doctorado, con cédulas profesionales respectivas, y acreditar por lo menos tres años de experiencia en la administración universitaria.

Otros requisitos específicos es que deberá acreditar el reconocimiento y aval de veinticinco consejeros universitarios, o los Consejos Académicos de al menos doce Unidades Académicas, o noventa y tres consejeros académicos de Unidades Académicas, tal y como acordó el Consejo Universitario la semana pasada.

El periodo de campaña será del 23 de agosto al 10 de septiembre y será a través de internet, en uso de plataformas y redes sociales.

Las votaciones se realizarán el martes 14 de septiembre y el 19 a las 11:00 horas el Consejo Universitario sesionará para calificar el proceso.

En caso de que se presenten recursos de inconformidad, la calificación del proceso por parte del Consejo Universitario será el 24 de septiembre.

El rector electo rendirá protesta y tomará posesión del cargo el 27 de septiembre en sesión solemne del Consejo Universitario.