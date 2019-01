Remake de “Las brujas” tendrá a Anne Hathaway como protagonista

México.-La nueva entrega de la saga de “Ghostbusters”, que ya prepara Sony Pictures y que se estrenará a mediados de 2020, será dirigida por Jason Reitman, hijo del director y productor de la primera versión de 1984.

El hijo de Ivan Reitman, que ha sido cuatro veces nominado al Óscar, posteó en su cuenta de Twitter un mensaje señalando que “finalmente tengo las llaves del auto”.

Finally got the keys to the car. #GB20 https://t.co/T1Np2lRQl1

— Jason Reitman (@JasonReitman) January 16, 2019