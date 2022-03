Trendy.- En las últimas horas, Residente y J Balvin se convirtieron en tendencia de redes sociales por Music Sessions número 49, una canción que el rapero grabó en colaboración con Bizarrap “tirándole” al reggaetonero tras las diferencias que han tenido desde hace un tiempo. Debido a la controversia, Ricardo Montaner se pronunció en contra del enfrentamiento que catalogó como “Una masacre innecesaria”.

El intérprete de inolvidables baladas como Déjame llorar, Tan enamorados, Me va a extrañar, Bésame y La cima del cielo, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un sentido mensaje en torno al problema mediático que están enfrentando ambos artistas latinoamericanos luego de las polémicas estrofas que el puertorriqueño le dedicó al colombiano.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente [hizo] con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, comenzó.

Aunque el cantante de 64 años trató de no tomar partido por ninguno de los dos, dejó entrever que la nueva canción que lanzó Residente es la cúspide de un problema sin razón aparente, donde el principal perjudicado en esta ocasión fue J Balvin debido a las críticas que se hicieron en su contra.

Por esa razón, Ricardo Montaner hizo un llamado para que sus colegas analicen la situación, el origen, las consecuencias y así traten de reconciliarse. No obstante, también pidió que no se tomen represalias en su contra por el simple hecho de hacerles una recomendación que les servirá para su vida personal y profesional.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota ,al cartonero pobre”, continuó.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, agregó.

El ex coach de La Voz México terminó su mensaje con un consejo que partió desde su experiencia de aproximadamente 50 años de trayectoria en el medio. Con consciencia de que el problema no lo involucra, desde el fondo de su corazón pidió que terminen con un abrazo y les mandó su cariño.

“Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo”, concluyó.

Los tuits de Ricardo Montaner mantuvieron la opinión dividida entre los usuarios de la plataforma, unos se posicionaron a favor de Residente, otros apoyaron a J Balvin, pocos se expresaron a favor de la paz entre ambos cantantes, mientras que hubieron quienes consideraron que las diferencias llegaron a un punto de “obsesión”.

Los problemas entre Residente y J Balvin vienen desde meses atrás, cuando intercambiaron comentarios tras el anuncio de los nominados a los Latin Grammy 2021. El colombiano externó su desacuerdo porque no se consideraron a intérpretes del género urbano, a lo que el puertorriqueño respondió con que contaba con alrededor de 31 galardones en su casa.

Así pasaron varios encontronazos entre ambos cantantes, pero el enfrentamiento se revivió con la llegada de Music Sessions número 49, situación que desató un sinfín de memes.

