México.- Juan Mario Velarde Gámez, Director Responsable de Obra (DRO) en las construcciones del Colegio Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México, enfrentó su primera audiencia por el caso.

Éste mismo se realizó en el Reclusorio Oriente, y frente a un tribunal de enjuiciamiento se desahogaron diversas pruebas testimoniales que pretenderían fijar responsabilidades por el delito de homicidio doloso, de acuerdo con diario Excélsior.

Durante los siguientes juicios (mismos que culminan el 4 de junio) serán presentadas aproximadamente 40 pruebas por el Ministerio Púbico, informó el periodista Gerardo Jiménez. Destacan testimonios, así como dictámenes oficiales o peritajes.

Luego de haberse dado el descargo de las pruebas, se decretará un receso para que el tribunal, conformado por tres jueces orales, pueda realizar con detenimiento el análisis, para después emitir un fallo.

Juan Mario Velarde Gámez fue detenido el 22 de julio de 2018 en Querétaro, desde donde fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y fue señalado por las autoridades de homicidio culposo, así como de falsedad de declaraciones.

De acuerdo con Excélsior, durante la audiencia inicial se argumentó que no se les permitió el ingreso al inmueble porque ya había personas destinadas a dicha labor, por lo que no fue posible revisarlo, pero no fue reportado en ningún documento.

Las irregularidades en documentos y la construcción de un departamento como cuarto piso, a pesar de no contar con el uso de suelo correspondiente son la parte central de las investigaciones.