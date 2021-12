Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que tiene información de que se reunieron 10 millones de firmas para solicitar la consulta de Revocación de mandato, “lo que demuestra que la gente quiere participar, y ahora le corresponde verificarlas al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

El Presidente consideró que los consejeros del INE cometieron un error, que actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar ý no caer en la autocomplacencia, no cerrarse, no aferrarse.

“A mí lo que me da mucho gusto es que se reafirma la democracia, porque democracia es el poder del pueblo”, recalcó.

López Obrador dijo que con la consulta de la Revocación de Mandato se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno y se afirma el criterio de que el pueblo es el soberano.

Además, reiteró, “el pueblo es el que manda y reafirma el principio de la democracia participativa, porque la democracia es el poder el pueblo, que el pueblo en todo momento es el que decida”.

“Ayuda mucho para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala de gobierno, porque puede haber una revocación de mandato y que podemos hacerte a un lado porque te portas mal, porque no estás entendiendo que debes gobernar obedeciendo”, indicó.

López Obrador al termino de la conferencia (a las 8:54) justificó, que iba “a desayunar con Carlos Slim”.