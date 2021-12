México.- Una mayoría de 6 consejeros electorales fue suficiente para aprobar el proyecto de resolución para “posponer temporalmente” la realización de la Revocación de Mandato.

Los consejeros Lorenzo Cordova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala consideraron indispensable la posposición del ejercicio hasta que la SCJN resuelva el fondo de la controversia constitucional presentada por la falta de recursos.

Quiero ser claro, hoy no es el INE el que pone en riesgo la celebración de una eventual Revocación de Mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleva a cabo con todas las garantías de calidad y certeza y que se convierta en un ejercicio de pedagogía pública útil para la ciudadanía

Por su parte, la consejera Dania Ravel expuso que no existe una negativa por parte del INE a realizar la Revocación de Mandato solamente se decidió llevarla a cabo cuando se tengan las condiciones.

No existe una negativa por parte de este Instituto de realizar una eventual revocación de mandato, sólo decimos que en su caso la llevaremos a cabo cuando tengamos las condiciones para hacerlo, esta reducción presupuestal no debe tomarse a la ligera, no se trata solamente de un recorte arbitrario, se trata de una determinación que afecta nuestra democracia

Votos en contra

Cinco consejeros: Uuc-kib Espadas, Norma De La Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz y Adriana Favela consideraron que, antes de posponer el ejercicio, se deben profundizar en alternativas para hacerse de los recursos.