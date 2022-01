Trendy.- Inspirado por lo que el alma le dicta en cada amanecer, el cantautor mexicano Reyli Barba inicia este 2022 compartiendo su primer nuevo sencillo “Contigo Quiero”, un tema que contempla armonías sensibles imparables. La encomienda de esta pieza es capaz de vivirse desde el primer momento en que se escucha para sorprendernos ante la trascendencia que marcará un nuevo paso para el corazón.

Después del último regreso de Barba en 2019 con cuatro nuevos sencillos, entre los que destacó: ‘16,437 Días’ y su álbum ‘Metamorfosis’, “empezaron a jugar las rimas con mi cabeza”, lo que lo motivó a comenzar a darle vida a un proyecto que ha nacido este 2022.

Del alma y la vida

Este es un proyecto que viene del alma y se inspira en la vida del cantautor, así, mes tras mes compartirá un nuevo sencillo para “llegar a presentar el último tema musical el 12 de diciembre.

Con más de cuatro mil canciones escritas que aguardaban en el baúl de las composiciones, Barba supo que era momento de comenzar a compartirlas: “La música estaba buscando donde anidar, ya llevaba muchos años con estas canciones, me di cuenta que andaban flotando, que estaban bailando como las nubes. Entonces llegó el momento de aterrizar toda esa información y comenzar a contarle al mundo lo que nos toque contarle”.

Inspiraciones

El amante de las piezas a cappella afirma que este tema musical es un llamado para permitirnos ser sensibles ante el amor y sus deseos: “La cuestión está en sentir que el cuerpo se levanta, en sentir las mariposas. Yo sí creo en las mariposas”. ‘Contigo Quiero’ es un tema que nos invita a no tener miedo a atrevernos a expresar lo que deseamos imparablemente en el mundo del amor.

“Esta canción lo que me sigue provocando es lo mismo, esa sensación de no parar de sentir mariposas, ‘El cazador de mariposas’ que menciono en: ‘Desde que llegaste’, aquí se quedó corto, ya no es cazador de mariposas, acá estoy invadido de mariposas, y siento que de repente ya no toco el suelo”.

Fue así como después de unos meses de escucharse a sí mismo, Barba pudo hacer una pausa y revisar de dónde venía y hacia dónde quería dirigirse, para continuar invitándonos a vivir aquellas armonías que a diario despiertan del alma y el corazón.

