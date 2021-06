Acapulco.- Minutos antes de las 11 de la mañana, Ricardo Taja, candidato de la Alianza PRI-PRD emitió su voto en el poblado de La Venta donde hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar con libertad y confianza; se dijo confiado de que el triunfo le favorecerá a él y a Mario Moreno en Acapulco.

Desde antes de la llegada de Ricardo Taja a la cancha techada, donde se instaló la casilla 116, en la que votó, todo transcurrió con normalidad, ya que la casilla se instaló a tiempo, aunque sí hubo cambio de lugar, pues originalmente se tenía previsto que se instalara en el Zócalo.

Por algún momento se dijo que el candidato de la alianza Va por Acapulco, no votaría en la casilla 116, sino en la contigua, instalada en la calle principal, antes de llegar al Zócalo. Casilla a la que llegó primeramente, pero ahí le informaron que le tocaba en la de la cancha techada.

En el trayecto, a pregunta de reporteros, aclaró que su domicilio en La Venta corresponde porque ahí tiene una recicladora que proporciona trabajo a muchas familias acapulqueñas.

Previo a que emitiera su voto, acompañado de su esposa y sus dos hijos, ofreció un mensaje a los medios para hacer un llamado a la ciudadanía a salir a emitir su voto en plena libertad y con confianza.

También celebró que finalmente el INE haya podido resolver el tema del PREP en Guerrero ya “que se ha invertido mucho dinero para ello”.

También se dijo confiado de que” Mario Moreno Arcos, candidato a gobernador, ganará Acapulco y por supuesto Ricardo Taja, ganará”.

A pregunta de que si aceptaría los resultados en caso de que no le favorezcan, dijo que ‘sí, siempre lo he hecho, cuando he ganado lo hecho y cuando he perdido también, como en el 2018″.

Por último, aseguró que con su triunfo empieza un nuevo desarrollo para Acapulco.