Rihanna demanda a su papá por intentar hacer negocios con su nombre

Quiero compartirles algo inexplicable y grandioso que nos pasó. Hay una niñita que se llama Gigi, Todos Con Gigicon ella tiene cáncer, leucemia muy muy agresiva, tiene sólo 4 años, y su sueño más grande era conocer o ver a Harry Potter, ya que es la fan #1.Pues resulta que desde hace un par de días hubo un revuelo enorme en redes sociales tratando de que alguien contactar a Daniel Radcliffe, hubo noticieros involucrados, actores, el mismo Guillermo del Toro lo mencionó, miles de personas lo twitteaban con la esperanza de llegarle, más no había éxito. Gigi fue deshauciada el viernes.Daniel Radcliffe presentaba la ÚLTIMA FUNCIÓN de la obra "the lifespan of a fact" el día de hoy en NY.Como muchos de ustedes sabrán mi familia está en NY de vacaciones.Hablé con mi mamá Gabriela Edith TorresVasquez ayer y le conté de Gigi y le pedí que por favor hiciera todo lo que estuviera en sus manos para poder conseguir un autógrafo, un vídeo, lo que fuera de Daniel para Gigi.La hazaña era casi imposible, pero créanme cuando les digo que mi mamá es persistente.La historia continúa en que mi mamá y mi hermana Nicole prefirieron dejar de ir a patinar, por intentar acercarse a Daniel. Fueron hasta "studio 54" que es donde se presentaba la obra. Estuvieron intentando y nada, obviamente no las iban a dejar hablar con el actor, sin embargo ambas siguieron insistiendo e insistiendo, le contaron la historia de gigi al guardia de seguridad y cómo lo único que importaba era cumplir el sueño de Gigi. Él guardia se conmovió y habló con el mánager, quien a su vez habló con Dan y qué creen????? (Aquí ven el video)Hago este post porque.. porque simplemente quiero agradecer a Dios, porque Dios es tan maravilloso con nosotros que nos permitió ser su medio para que Gigi cumpliera su sueño, porque quiero públicamente agradecer a mi mamá y a Nicole porque no se rindieron, proque son 2 mujeres de un corazón enorme y no puedo más que admirarlas y estar eternamente agradecida.

Posted by Nay Esparza on Sunday, January 13, 2019