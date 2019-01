Robbie Williams amarga la vida a su vecino Jimmy Page con Pink Floyd

Eso no es todo; Robbie también usa una peluca blanca y una almohada bajo su camisa para burlarse de la apariencia de Robert Plant.

México.- Con música de Deep Purple, Black Sabbath y Pink Floyd a todo volumen, Robbie Williams pretende solucionar su conflicto vecinal con nada menos que Jimmy Page; quien se ha quejado del permiso de construcción que le otorgaron al cantante británico para construir una alberca en su casa al oeste de Londres.

De acuerdo con una carta enviada al consejo de Kensington y Chelsea –dos de las zonas más exclusivas de Londres- y escrita por un representante de Page, el guitarrista de Led Zeppelin se queja del comportamiento de su vecino Robbie Williams por molestarlo con música a alto volumen cuando lo ve.

“Williams ha puesto música rock de las bandas archirrivales Black Sabbath, Pink Floyd y Deep Purple a sabiendas que esto le molesta al señor Jimmy Page”, se lee en la carta.

Pero eso no es todo. Robbie también usa una peluca blanca y una almohada bajo su camisa para burlarse de la apariencia de Robert Plant en un intento de imitar su panza cervecera que ha adquirido con la edad, de acuerdo con la carta.

“Esto es vergonzoso tanto para Jimmy Page y Robert Plant, en parte porque Plant es recordado por tocar con su camisa abierta y obviamente ya no puede hacerlo debido a su condición”, se lee.

Según el diario británico The Guardian, Page está preocupado que la construcción dañe su mansión que data de 1875; mientras que el permiso dado a Williams debe pasar por una revisión que asegure que las vibraciones y el movimiento de la tierra sean monitoreados durante el tiempo de la construcción, así como garantizar que la propiedad del guitarrista de Led Zeppellin no se dañará. Hasta entonces, no se puede iniciar con la construcción.