México.- Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, podría repetir en el gabinete de Claudia Sheinbaum, actual candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en caso de ganar las elecciones el 2 de junio.

“Yo dije que es un economista de primera, un gran técnico, no he hablado con Rogelio para que eso se pueda dar, para mí sería buenísimo y también para el país para que se quedará Rogelio Ramírez de la O, pero todavía no he tenido esa conversación con él, pero vamos a mantener la estabilidad macroeconómica y la usteridad republicana que ha dado tantos resultados”, dijo la candidata en conferencia de prensa.

Al igual que lo hizo López Obrador, la ex mandataria capitalina señaló que en su gabinete habrá gente honesta.

Rogelio Ramírez de la O es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, desde julio de 2021, cargo desde el cual busca consolidar el proyecto de país del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa sobre si invitaría a formar parte de su gabinete federal a sus contrincantes, Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, y Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano, la abanderada de Morena descartó la posibilidad.

“Son dos proyectos de nación y eso debe quedar claro, no es asunto de generar acuerdos que no tengan que ver con nuestro proyecto”, y añadió que el 2 de junio solo hay dos caminos regresar al pasado de corrupción y continuidad de la transformación.