“Roma” arrasa en los Critics Choice Awards 2019

México.- Roma, de Alfonso Cuarón, ganó el premio a Mejor Película Extranjera en los Critics’ Choice Awards.

La película de Alfonso Cuarón llegó a los Critics’ Choice Awards con ocho nominaciones.

La semana pasada, Cuarón se llevó dos Globos de Oro, en la categoría de Mejor Director y Mejor Película Extranjera.

Congratulations to #ROMACuarón for winning the Critics’ Choice Award for Best Foreign Language Film. @alfonsocuaron #CriticsChoice pic.twitter.com/HCpwUgf2xz

