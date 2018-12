“Roma”, una de las películas favoritas de Obama en este 2018

México.- Barack Obama compartió en su cuenta de Instagram una lista de sus películas favoritas en este 2018.

El ex presidente de Estados Unidos incluyó en dicha lista, integrada por 15 cintas, a “Roma”, cinta dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón.

El listado incluye también “Annihilation”, “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Burning”, “The Death of Stalin”, “Eighth Grade”, If Beale Street Could Talk”, “Leve No Trace”, “Minding the Gap”, “The Rider”, “Shoplifters”, “Support the Girls”, “Won’t you be my neighbor”.

“Roma” es una película que retrata graves problemas de la sociedad mexicana como la discriminación, la desigualdad social, los abusos, la vida familiar y las mujeres abandonadas; toca fibras sensibles y seguramente esa es la razón de su éxito.

La cinta de Alfonso Cuarón que ganó el León de Oro en Venecia y está entre las finalistas para competir por el Oscar a la Mejor película extranjera.