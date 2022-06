Moscú (AP).- Una nave de carga rusa partió el viernes con unas tres toneladas de provisiones para la tripulación de la Estación Espacial Internacional.

El cohete Soyuz con la nave no tripulada Progreso MS-20 partió a horario del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán.

La nave llegó a la órbita preliminar y desplegó sus antenas solares y de navegación en ruta a la estación.

El arribo de la nave a la estación está previsto para las próximas horas. Lleva alimentos, combustibles y otras provisiones para la tripulación.

