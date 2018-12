Sale de prisión ex gobernador de Michoacán ligado a ‘La Tuta’

México.- En la cuna de los opositores a la reforma educativa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó al magisterio que cumplió su promesa de “abolir” la reforma educativa.

Además, dijo, ya fueron liberados 10 líderes del gremio, considerados como presos políticos.

“¿Ya se enteraron de que envié una reforma constitucional para cancelar, derogar, abrogar, abolir, la mal llamada reforma educativa?”, dijo.

“Hice el compromiso también de que iban a salir todos los presos políticos, llevamos unos cuantos días, no puedo dar nombres, pero ya se han liberado a 10 maestros de Oaxaca”.

Por otro lado, afirmó que los indígenas tendrán prioridad en todos los programas sociales, como parte de su plan nacional para comunidades originarias.

Por ejemplo, expuso ante cientos de personas en el Centro Cultural y de Convenciones, en el proyecto de jóvenes, en el que se entregarán 3 mil 600 pesos mensuales.

Aseguró que en todo el País habrá determinados apoyos, pero en los pueblos indígenas se entregará a todos.

Ese 100 por ciento también se garantiza en las becas para universidades, puesto que sólo se darán 300 mil en todo el territorio nacional.

Recordó que los adultos mayores duplicarán su pensión, mientras que el dinero para infraestructura en los municipios de usos y costumbres se entregará directamente.

“Nada de que soy del movimiento independiente Emiliano Zapata o del movimiento Presidente Juárez y dame a mí el dinero y lo voy a repartir, no, ya no, se acabó el intermediarismo, porque si se hace así, no llega, o llega muy menguado, porque se acabaron los moches”, señaló.

Reconoció que lo poco que tienen los pueblos indígenas se debe a que su propia gente, algunos desde el extranjero, han cooperado para ello, por lo que ahora serán una prioridad en el gasto del Gobierno federal.

Por ejemplo, agregó, se entregarán en una primera etapa 600 millones de pesos para caminos rurales.

Adelantó que cada seis meses se comprará a los productores indígenas lo que siembren, a través de Diconsa: 5 mil 100 pesos la tonelada de maíz y 14 mil 500 pesos la de frijol.

También prometió más unidades médicas rurales y concluir los hospitales que administraciones pasadas han dejado a medias.

Además, expuso, se les consultará sobre los proyectos que repercuten en sus comunidades como el Tren Maya.

El Presidente afirmó que habrá recursos para aquellas comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017.

“El plan es destinar recursos, yo he dicho, que como nunca. Eso se va a demostrar. Vamos a escuchar a todos, pero le daremos preferencia a la gente humilde”, indicó.

Ante los gritos en contra del Gobernador Alejandro Murat, quien le regaló un enorme busto de Benito Juárez, el Mandatario federal aseguró que todos sus proyectos tienen el respaldo del priista.

“Respeto la discrepancia, saben, donde hay un pensamiento único y aplaudidor es en las dictaduras, en las democracias debe de haber pluralidad, somos libres”, agregó.