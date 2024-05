No se pudo confirmar si fue un secuestro exprés debido a la falta de detalles en el relato del obispo, según informó su abogado



Cuernavaca, Morelos, 2 de mayo de 2024.- La noche de este jueves el Obispo emérito de la Diócesis de Chilapa-Chilpancigo, Salvador Rangel, salió del hospital privado donde se encontraba internado, pero evitó rendir su declaración ministerial.

Antes de ser dado de alta, agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas acudieron hasta el nosocomio ubicado en la Colonia Chapultepec de Cuernavaca para intentar interrogarlo, sin embargo el Obispo, a través de su abogado, Luis Alberto Gasca Cisneros, evitó hablar con los policías.

El representante legal de Monseñor informó que fue la familia del Obispo quien lo contrató porque los agentes no le permitían abandonar el hospital.

«La familia me contactó porque aparentemente no le permitían abandonar el hospital. No era una restricción por la fuerza, sino que obedecía a un protocolo establecido, ya que se trata de un delito que se persigue de oficio. No era una obligación que él declarara, sino que se le respetaran sus derechos constitucionales como víctima, incluido el derecho a guardar silencio. Además, su estado de salud en ese momento no era el más adecuado para prestar declaración. En su momento, si así lo desea, él proporcionará las declaraciones pertinentes», expresó el abogado.

El Obispo fue trasladado a bordo de una ambulancia hacia uno de sus domicilios, aunque no se precisó a cuál.

Gasca Cisneros narró que a través de un breve diálogo, el Obispo le manifestó que solo recuerda haber acudido a comprar algo a una tienda de conveniencia donde perdió el conocimiento.

“Lo que a mí me manifestó Monseñor es que él salió de su domicilio, se detuvo en un Oxxo a comprar algo y de ahí él perdió el conocimiento. No recuerda si lo golpearon, si le dieron algo a oler; no me mencionó nada de eso. Él simplemente se paró en el Oxxo a comprar algo, una botella con agua, algo así, y de ahí perdió el conocimiento”, dijo.

El nuevo abogado del Obispo dijo que tampoco tiene elementos para asegurar, como lo dijo el Fiscal, que se trató de un secuestro exprés.

“No puedo decir que fue un secuestro exprés porque en este momento lo único que me manifestó el Monseñor es que él se paró en un Oxxo y perdió el conocimiento ahí. Obviamente, yo creo que le llegaron por la espalda y no supo si fue un secuestro exprés. Él no manifestó si movieron algo de sus cuentas de banco, de sus tarjetas, absolutamente nada. Él no manifestó nada”, comentó.

Agregó que tampoco ha tenido acceso ni a la Carpeta de Investigación del caso, ni a los análisis clínicos que le practicaron al Obispo.