México.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que en esta semana se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, aún no hay fecha exacta para que visite al mandatario mexicano en Palacio Nacional.

“No hay fecha exacta, el día viernes se nos informó que esta semana sin falta sería la reunión, esperamos que nos confirmen día y hora para visitar al presidente de México”, informó el regiomontano en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Además, Samuel García resaltó que en dicha reunión prevalecerá el respeto institucional y será amistosa para “ponernos a sus órdenes y pedir justicia fiscal”, la cual -aseguró- lleva 11 años estudiando, 6 de ellos como diputado, “es tema de vida que he profundizado y obviamente no me voy a despegar”.

“Como toda relación de respeto institucional. Es evidente que habrá relación entre Gobierno Federal y Nuevo León, por lo que, será reunión amistosa, de diálogo, para ponernos a sus órdenes y pedir que haya justicia fiscal para nosotros”, reiteró García.

Cabe mencionar que esta mañana, Samuel García viaja rumbo a Washington, D.C., donde tendrá una visita de trabajo con el presidente de la Cámara Bilateral México-Estados Unidos, Henry Cuellar; así como con senadores, diputados de Norteamérica y la presidenta Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Es importante relación de México con Estados Unidos, con esto nos irá muy bien en la reactivación económica”, destacó.

Por otro lado, aseguró que no ha tenido conflictos después de que fue declarado gobernador electo por supuestas irregularidades, pues “no he recibido ni cita ni requerimiento, todas las contabilidades se subieron al INE, no ha habido falta ni multa, todo se entrego en tiempo y forma, los partidos no impugnaron mi candidatura, estoy tranquilo enfocado en trabajar para Nuevo León”.