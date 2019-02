Sanación, técnica ancestral que atiende molestias físicas y emocionales

México, (Notimex).- “Nunca me ha gustado mi nariz, siento que me quita atractivo y no va con el resto de mi cara”, comenta Ricardo quien tiene ojos grandes, pestañas chinas de nacimiento, cejas gruesas y espesas, labios en forma de corazón, pero nariz “aguileña”.

Rick, como lo llaman sus amigos, tiene 19 años y cursa la universidad, y menciona que lo primero que hará cuando comience a trabajar será operarse la nariz, ya que se ha vuelto una obsesión, pues siempre ha sido objeto de burlas desde que iba en la primaria.

La cirugía estética es un procedimiento que se hace quien desea mejorar el aspecto de una parte de su cuerpo, como liposucción, o rinoplastia para mejorar el perfil de la cara, explica el cirujano plástico, Giuseppe Tanzillo, en entrevista con Notimex.

La nariz es la primera cirugía que se hacen los hombres, después la del “six pack” (marcar los cuadritos del abdomen) denominada liposucción de alta definición, pero también se realizan la cirugía de liposucción, comenta.

En el caso de la liposucción de alta definición, la edad promedio a la que acuden los varones a realizársela es entre 30 y 40 años, pero depende de la calidad de vida para que los pacientes puedan ser candidatos a ella, ya que la piel de una persona de 50 años es diferente a la de un paciente de 30.

“Un paciente 50 es muy difícil que sea candidato a la liposucción de alta definición, porque su piel se puede caer y golpear por problemas de elasticidad; si un paciente tiene 30 años y hace actividad física, se puede realizar”, señala.

Tanzillo indicó que que el género que más acude a realizarse una cirugía plástica son las mujeres, 65 por ciento contra 35 por ciento de hombres.

Lo que más se realizan las mujeres mexicanas es liposucción e implantes mamarios, en especial entre la cuarta y la quinta década de vida solicitan dichos procedimientos estéticos, refiere.

Respecto al costo, mencionó que depende del hospital que haya elegido, las noches de hospitalización, así como la condición clínica de la paciente, además del costo de los implantes, todo esto influye en una cotización que sólo se proporciona a sus pacientes.

A Erika los senos la han traumado, porque siempre ha sido una copa 28 A, y a sus 28 años padece depresión a grado clínico por esta situación, y aunque tiene dos trabajos, aún le falta mucho para costearse una cirugía para esta región del cuerpo, aunque ha visto opciones no tan caras.

Lo barato puede ser perjudicial para la salud

Giuseppe Tanzillo está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como por el Consejo Italiano, pertenece a la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, y es socio de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Subraya que la cirugía estética es un procedimiento serio que debe ser realizado por profesionales certificados, médicos que tengan años de formación y que estén certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.

Alertó que el tema actual es que en México hay muchos cirujanos que no tienen el título, no están certificados y ejercen la profesión, lo cual es un abuso porque una intervención quirúrgica de cirugía estética es una cosa seria.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados, sin que cuenten con avisos ni autorizaciones sanitarias conducentes.

Los principales servicios que ofrecen son abdominoplastías (remodelación y reafirmación de abdomen); blefaroplastias (cirugía de rejuvenecimiento de párpados y resección de piel); implantes de busto o mamoplastía de aumento.

Ante ello, Tanzillo recomendó a las personas que deciden a someterse alguna cirugía ahorrar, esperar un poco, ya que la intervención de una cirugía estética no es una necesidad, salvo en algunas excepciones.

Por lo cual aconseja a los pacientes investigar que el doctor que los atiende sea certificado; y no dejarse llevar por una cotización barata, porque atrás de ella, siempre hay problemas que ponen en riesgo al paciente.

Entre ellos un quirófano no autorizado donde los materiales no estén esterilizados, el equipo de limpieza no está en regla, o utilizan implantes mamarios sin marcas registradas, que son baratos, pero que se contracturan y terminan gastando demás.

De igual forma, recomendó a las mujeres investigar sobre la calidad de los implantes de senos que les van a colocar y preguntar al cirujano sobre la marca del implante.

Cuando se realiza una cirugía estética de mamas, una mamoplastía de aumento o un lifting de las mamas como mastopexia, el cirujano debe dar al paciente un certificado de garantía, donde están escritos los datos y la marca del implante, la cual debe estar registrada y aprobada por las autoridades correspondientes.

Además, reiteró que antes de realizarse una cirugía se debe averiguar acerca del médico, que el cirujano este certificado, investigar en el sitio de la Asociación Mexicana, así como del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva que su nombre aparezca en estos y evitar desenlaces fatales.