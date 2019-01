Sánchez Cordero tratará con gobernadores tema de desabasto de gasolina

México. Notimex.- El Senado de la República esperará a que la Cámara de Diputados tome las decisiones que crea pertinentes sobre la Guardia Nacional, para después tomar sus propias resoluciones, afirmó el senador Martí Batres Guadarrama.

Entrevistado luego de participar en la sesión de la Comisión de Justicia, donde se escuchó a 15 de los 27 aspirantes a Fiscal General de la República, recordó que la cámara de origen sobre ese tema es la de Diputados, por lo que el Senado espera los resultados.

Explicó que si bien el periodo extraordinario de sesiones que arrancará el Congreso el próximo miércoles incluye el tema de la creación de la Guardia Nacional, se discutirá en el Senado hasta que la Cámara de Diputados haya tomado una decisión.

Sin embargo, consideró relevante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado en cuenta lo expresado en los foros que organizó la Cámara de Diputados para debatir el tema, para cambiar el modelo de mando militar a un mando civil en dicha guardia.

“Creo que sigue siendo interesante que haya disposición a hacer los cambios que correspondan” enfatizó, y recordó que tratándose de una reforma constitucional se requiere el apoyo de las dos terceras partes de las cámaras.

Respecto al nombramiento de fiscal general de la República, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, celebró que se les escuche, a pesar de lo apretado de los tiempos.

Confió en que el miércoles esté concluida la lista de los 10 aspirantes, que se deberá enviar al titular del Ejecutivo Federal, para que prepare la terna correspondiente, y que la decisión esté tomada antes de la mitad de febrero.

“Si el presidente manda antes la terna podemos apurarnos a hacer el nombramiento correspondiente. De todas maneras hay plazos que se establecen y en el marco de esos plazos se harán los nombramientos”, aseveró.

Batres Guadarrama confirmó que este lunes se envió a la Tesorería de la Federación el dinero que se ahorró por el Programa de Austeridad Republicana que se aplicó en el Senado de la República durante los últimos cuatro meses.

Explicó que personalmente le enviaría al secretario de Hacienda un oficio para hacerle saber esa información a nombre de la cámara.

El legislador dijo que se trata de una suma de 281 millones 537 mil 756 pesos con 96 centavos, derivada del ahorro original de 599 millones 600 mil pesos, menos los 380 millones 102 mil 438 pesos que implicaron las liquidaciones del personal despedido en ese periodo.

Anticipó que esos recursos, así como otros provenientes de medidas de austeridad aplicadas en otros órganos, se destinarán fundamentalmente a proyectos de infraestructura y políticas sociales, si bien serán decisiones del Gobierno de la República.

También aprovechó para hacer un llamado a los congresos estatales que no han aplicado medidas de austeridad a que las apliquen cuanto antes, pues no es justo que mientras los tres poderes de la Unión hacen esfuerzos en esa materia, los congresos locales no lo hagan.