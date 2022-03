FIN DE SEMANA

Guerrero. Análisis.– La falacia de que era malo para Guerrero el nombramiento de una militar a cargo de la procuración de justicia, ha caído por su propio peso, la realidad, es decir, los hechos han demostrado que Sandra Luz Baldovinos Salmerón, no solo es diferente a todo lo que hubo antes en esa fiscalía, sino que es escrupulosa en el cumplimiento de las leyes y que la justicia, justa y sensata, por primera vez parece aplicarse.

El estado de Guerrero tiene una larguísima tradición de la anarquía legal, no obstante que es un estado que tiene leyes avanzadas pero que nadie cumple. Cada semana los diputados están proponiendo y aprobando nuevos reglamentos, pero solo lo hacen por entusiasmo, pues nadie vigilará su cumplimientos, ni se verán reflejadas en una mejora de la conducta social.

Ejemplos hay muchos y sería ocioso enumerarlos todos, pero solo mencionaremos algunos: ahí está la ley de maltrato animal, llamada ley de bienestar animal, una copia de códigos aplicados en otros estados que castiga con 6 meses y hasta 4 años de prisión, pero no hay manera de que se cumpla. Están también la “ley de justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno del estado”, incumplida; ley de fomento apícola; ley para la protección del patrimonio cultural y natural del estado y los municipios; incumplida; ley que regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, parcialmente cumplida; ley de presupuesto y disciplina fiscal; siempre incumplida; ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, siempre negociada; ley de extinción de dominio para el estado de Guerrero, sin aplicación, y así muchas más.

El caso es que el quebranto y la evasión de la ley es una constante en Guerrero. Solo basta que un grupo de cinco o diez personas se paren en la autopista del sol e impidan el tránsito para comenzar a romper o a torcer impunemente la ley. Los motivos siempre tienen que ver supuestas injusticias que a la hora de presentar las pruebas no existen tales. Por ejemplo: un grupo exige la renuncia de un maestro, otros exigen regulación de terrenos que primero fueron invasiones ilegales, otros exigen el cumplimiento de derechos laborales, los activistas exigen justicia o venganza sin presentar pruebas, otros porque conmemoran una tragedia, todos buscan lo mismo: incumplir o hacer cumplir la ley, quebrantando la ley y dañando a terceros.

Universidad ilegal

Un ejemplo reciente de esto que se dice es la propia Universidad de Guerrero, una institución donde “se forman juristas”, entre otros profesionales, pues bien, esa escuelota ha logrado sobrevivir violentando la ley a base de protestas. Hace poco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se apersonó para clausurar la radio universitaria que lleva 40 años en la ilegalidad porque nadie quiso cumplir con la ley. Pudiendo ponerse en orden a tiempo, no lo hizo, y funcionarios llegaron a clausurarla acompañados por la Guardia Nacional que se quedó afuera esperando el cumplimiento de la ejecutoria.

Entonces, en lugar de aceptar que están en una ilegalidad, los funcionarios universitarios y hasta el rector y un exrector, salieron a defender y honrar la radio universitaria, un organismo ilegal que no cumplió con la ley por la apatía e incapacidad de esos rectores. Es decir, salieron a defender la ilegalidad como si fuera un acto heroico, incluso, diputados morenistas y perredistas se sumaron a esta defensa de lo ilegal en lugar de llamar a la universidad a cumplir con el reglamento del IFT como todo mundo lo hace. El colmo es que, incluso, medios de comunicación acríticos que hacen activismo en lugar de periodismo, también se sumaron y mintieron al decir que la Guardia Nacional irrumpió en la radio universitaria, así está de torcido todo por allá. Fin del ejemplo.

En Guerrero, para que la autoridad tuerza y violente la ley, solo basta la presión o la amenaza de protesta, así sean solo tres o cinco personas las que amenacen. Existe una autoridad que teme a la manifestación, y eso ocurre porque no hay fortaleza ética ni moral en las instituciones y mucho menos en los funcionarios. Creen que si actúan de acuerdo a los principios de la ley, una protesta los va a dejar sin empleo. No hay fuerza moral ni ética para hacer lo correcto.

En Guerrero, los que estuvieron a cargo del cumplimiento de la ley eran delincuentes en potencia, como aquella mujer que tiene hasta siete averiguaciones y fue muchos años funcionaria de la Fiscalía; eso es solo un botón de muestra; o fiscales que obedecían a los jefes de la delincuencia organizada hasta que se rompió la hegemonía de un solo grupo. La fiscalía y los fiscales eran propiedad del crimen organizado.

Viene a la mente los dos fiscales que puso el exgobernador Héctor Astudillo, el primero, Xavier Olea, era un abusivo sin escrúpulos que nunca investigó nada pero pretendía hacer cumplir “la ley” torciéndola, por presión o por consigna, por eso dejó muchos casos que son verdaderas aberraciones. El segundo, Jorge Zuriel de los Santos, fue fotografiado con delincuentes; siguió los pasos de Olea y tampoco investigó nada, los casos que “resolvió”, como el asesinato del empresario papelero César Sambrano, fue un evidente y probado montaje donde presentó chivos expiatorios. Hasta la fecha falta justicia y falta verdadera investigación criminal científica.

Violaciones al debido proceso

Entonces, miedo a cumplir con la ley, una cultura de la ilegalidad, una cultura de la consigna, de la mentira y la tergiversación de la ley, tiene a Guerrero como uno de los principales estados generadores de injusticias. La recuperación de la confianza en un aparato de justicia dañado no se basa solo en la publicidad ni en la simulación, se debe acompañar de verdaderos actos de justicia.

Existe un rezago de casos donde el debido proceso fue ignorado, violentado, porque la justicia no se basa en quebrantar la ley para hacerla cumplir. La ley exige no solo mostrar, sino comprobar la culpabilidad de los acusados y eso se hace con verdaderas pruebas irrefutables que no dejen espacio a la duda, pero en la fiscalía de Guerrero lo que ha imperado es todo lo contrario: con simples declaraciones falseadas y manipuladas, con actuaciones y periciales alterados y hasta editados, construyen apariencias de culpabilidad, es decir, se trata de resolver a como sea, de todos modos, no hay consecuencias para quienes violan el debido proceso.