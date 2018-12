Sandwiches elegantes remplaza a eleboradas cenas de Navidad

México.-Cuando el tiempo apremia, el dinero no alcanza o somos poquitos en casa, preparar una gran cena navideña podría convertirse en un dolor de cabeza, pues las posibilidades y ganas de cocinar en grande no se encuentran; pero hay buenas noticias: no todo es pavo, ni romeritos.

Los emparedados o sandwiches preparados con ingredientes ricos y bien calculados son una gran alternativa para esas cenas pequeñas o convivios que no requieren muchos guisos pero sí una grata experiencia gastronómica.

Aquí te dejamos tres recetas de sandwiches dignos de comerse acompañados de una buena botella de vino o de champaña. Tu mesa lucirá elegante y muy ad hoc para esta Navidad. La ventaja es que si alguien está en un régimen especial, se puede elegir pan sin gluten.

Sándwich horneado y gratinado con jitomate y tomillo

1 pieza de baguette rústica, cortada a la mitad

2 Cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Una barrita de queso de cabra con ceniza -o el de su preferencia- cortado en rodajas finas

100 gramos de tomates cherry y cortados por la mitad

Aceitunas negras

2 dientes de ajo pocados finamente

Un ramito de tomillo fresco

Queso provolone rallado

Pimienta negra recién molida

Instrucciones

Precalentar el horno a 220 ° C y preparar una bandeja cubierta con papel encerado. Sobre la charola se colocan las mitades del pan baguette y se cepillan con una cantidad generosa de aceite de olivo, se colocan encima rodajas de queso de cabra, los tomates cherry y las aceitunas negras y se mete al horno por 10 minutos. Posteriormente se pone el tomillo, los ajos finamente picados, la pimienta y el queso provolone y se regresa al horno otros 20 minutos o hasta que los jitomates se hayan deshidratado y el pan se haya tostado.

Una vez listo el pan, se le pone otro poco de tomillo fresco finamente picado y sal al gusto.

Sandwich al pesto con alcachofas

4 rebanadas de pan integral artesanal o Ezekiel

2 cucharadas de mantequilla suave (no margarina)

4 cucharadas de pesto casero

Queso havarti cortado en rebanadas (puede ser otro tipo de queso para derretir y cremoso)

3 alcachofas rebanadas

Sal al gusto

Para el pesto se necesita:

Un manojo de albahaca fresca

2 dientes de ajo medianos y finamente picados

Media taza de aceite de oliva extra virgen

100 gramos de nueces peladas o piñones

1/4 taza queso parmesano rallado

Todo se revuelve en un frasco de vidrio y se deja reposar por al menos na hora antes de usar. Sal al gusto

Instrucciones

Las rebanadas de pan se untan con la mantequilla suavizada, por ambos lados, luego se colocan sobre una charola con papel encerado y se les embarra el pesto a cada una. Posteriormente, sobre cada rebanada de pan se pone una rebanada de queso havarti o el similar; luego se colocan las alcachofas, se pone otra rebanada de queso y se cierra con rebanada de pan para formar así un sandwich.

En una sartén grande y a fuego medio se colocan los sandwiches y se voltean según se vaya viendo el dorado del pan y hasta que el queso de gratine totalmente. Los sándwiches se cortan a la mitad. Provecho. Esta receta viene bien acompañado con vino blanco o rosado.

Philly Cheese Steak

Pan baguette artesanal cortado en rebanadas para sandwich

Medio kilo de lomo de res cortado en rebanadas o bisteces

Aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Champiñones salteados

Cebollas caramelizadas

Queso philadelphia o manchego rallado

Pimientos morrones salteados

2 chiles poblanos pelados y listos para hacerlos en rajas

Salsa italiana de jitomate casera

Para los champiñones:

4 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla sin sal

Un kilo de champiñones limpios y finamente picados

Perejil limpio y fresco picado

Sal y pimienta negra recién molida

En una sartén medianamente caliente se colocan todos los ingredientes y se sazonan al gusto.

Para la cebolla caramelizada:

3 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cucharada de aceite de olivo

3 cebollas moradas o amarillas grandes cortadas en rodajas

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Una cucharadita de azúcar morena

Todos los ingredientes se colocan en una sartén medianamente caliente y se mueve constantemente para evitar que el azucar se queme.

Para los pimientos:

3 cucharadas de aceite de oliva

2 chiles poblanos cortados en rajas

2 pimientos morrones verdes en rodajas finas

Sal y pimienta negra recién molida

Todos los ingredientes se ponen en una sartén a fuego medio y se sazona al gusto.

Instrucciones:

En una sartén a fuego medio, se ponen los cortes de la carne con poco aceite y se sazona con sal y pimienta. Tienen que quedar suaves y bien cocidas. Por otro lado, las rebanadas de baguette se untan con mantequilla y se les pone el queso manchego o el philadelphia; posteriormente se les coloca una porción de carne, una porción de champiñones, de pimientos y de cebolla caramelizada. Se tapa con otra rebanada de pan con mantequilla y queso philadelphia. La baguette se pone en la sartén y se voltea constantemente hasta que quede dorado y el queso quede derretido.