Trendy.- El tema que destapó Sasha Sokol el pasado 8 de marzo, en el marco del Día internacional de mujer, provocó duros señalamientos contra el productor Luis de Llano, pues la ex Timbiriche fue clara al expresar que su relación con él siendo una adolescente de 14 años fue un tema de abuso de poder y “un delito”.

Pese a que un mes después el realizador de televisión emitió un comunicado donde expresó haber tenido un amor libre y consensuado con la entonces joven, por lo que no cometió crimen alguno, su imagen pública continúa empañada.

Para reparar la situación y lograr un buen acuerdo en el escabroso tema hace falta arreglar las diferencias “desde el corazón”. Así lo expresó Benny Ibarra, sobrino del productor de grupos como Garibaldi, Kabah y Los chicos del boulevard.

Fue en un evento de moda mexicana donde el cantante de Llueve luz acudió con su esposa Celina del Villar y sus hijos María y Mateo, ocasión que aprovechó la prensa para volverle a preguntar sus reflexiones respecto al tema de abuso sexual y posible estupro en el que está vinculado el hermano de Julissa de Llano, madre de Benny.

El cantante que forma parte de la gira 90s Pop Tour admitió que es muy difícil comentar acerca del conflicto, pues los involucrados son muy cercanos a él desde niño: “Es tan profundo y el nivel de conversación tiene que ser tan alto, que es muy difícil comentarlo en una entrevista así”, dijo ante la prensa.

El músico se mostró agradecido con los reporteros por seguir interesados en el caso y destacó que para Sasha y Luis sólo tiene amor:

“Gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Es todo lo que puedo decir por ahora. Ha sido difícil para todos”

Al notar la situación, su esposa Celina interrumpió y destacó lo difícil que es manejar casos tan controversiales como éste, sobre todo a nivel familiar: “Yo creo que para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, cualquier situación complicada a nivel emocional, es difícil. ¡Cualquiera! De pareja, de amigos, de primos, de cualquier situación emocional, siempre remueve”.

Finalmente, el cantante de Cielo expresó que “Hay respeto y sabemos que están tratando que todo se resuelva desde el corazón”.

No resulta extraña esta postura del hermano de Alejandro Ibarra, pues a mediados de marzo pasado acudió al programa Hoy donde hizo declaraciones en el mismo tenor: “Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana […] Me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión… El 90 por ciento de las personas que están allá afuera, lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo, personalmente, no me puedo prestar”.

En la emisión matutina de Televisa, Benny aseguró que ya se había puesto en contacto tanto con su tío como con “su hermana” -como se ha referido a ella en múltiples ocasiones- y aseguró que la gente emite juicios a la ligera:

“Obviamente es difícil juzgar ¿no?, sobre todo en esta época en la que todos somos tremendos justicieros a través de las redes sociales…Luis es un hombre a quien quiero muchísimo que ha sido muy importante en mi vida personal y en mi vida profesional”.

Sin profundizar más en el tema en particular, en aquella ocasión Benny Ibarra mandó amor al soplar a través de una flauta que lleva colgada en el pecho. Según explicó, el sonido que emite es la frecuencia con la que se afina el amor en las personas. No obstante, también reflexionó sobre la importancia que tiene la comunicación familiar y reconoció el valor que tienen las mujeres para enfrentar situaciones similares.

“Hay que estar muy encima de la educación de nuestros hijos, es bellísimo que ya las niñas de hoy estén mucho más conscientes de lo que están pasando y de cómo cuidarse, es muy delicado”, agregó.

